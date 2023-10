Girona va tornar a ser l'amfitrió d'un dels millors espectacles de patinatge artístic del món. La sisena edició del Catalunya Stars, la gala que posa fi a la temporada de patinatge artísitc, va ser, un any més, una festa que va comptar amb l'assistència de 5.500 persones. L'esdeveniment va congregar els millors espectacles dels clubs mundialistes, com el CPA Olot i el CPA Girona, campió i subcampió del món al Mundial organitzat a Colòmbia, que van poder rebre el reconeixement del públic gironí, el qual va estar entregat durant tota la gala.

Catalunya és la gran potència mundial en aquest esport, com bé demostren els resultats en pràcticament totes les categories: Lliure individual, Solo Dance, Quartet, Xou Gran, Xou Petit i Xou Júnior. En el Mundial celebrat fa unes setmanes a Ibaguè, els clubs catalans van fer palesa aquesta superioritat, proclamant-se campions del món a totes les disciplines esmentades. Després d'una llarga temporada per als clubs i esportistes on han hagut de competir al màxim per poder classificar-se als diferents tornejos (Campionat Territorial, Català, Estatal, Europeu i Mundial) la celebració del Catalunya Stars suposa un moment de comunió entre clubs, esportistes i públic que es tradueix en la celebració de la feina ben feta i de l'esport que tant els apassiona.

La gran característica d'aquesta competició és que els clubs, que normalment competeixen entre ells, s'ajunten per poder endur-se la victòria. Tots els clubs de patinatge artístic que es van classificar als pòdiums del Campionat de Catalunya de cada categoria es divideixen en tres equips: El Blau, el Groc i el Vermell. Aquests equips amb noms de colors són capitanejats per estrelles del patinatge artístic: Llorenç Alvarez (Groc), Carla Escrich (Blau) i Pau Garcia (Vermell).

L'escenari que provoca el Catalunya Stars, on els clubs, normalment adversaris, comparteixen equip i objectiu fa que hi hagi un ambient molt més distès entre els patinadors. Sense el propòsit d'haver de guanyar i superar a la resta, els esportistes gaudeixen d'allò que els hi agrada fer i fan gaudir al públic amb les seves espectaculars actuacions. Com és lògic, el públic de Fontajau va embogir amb l'actuació dels clubs gironins, ressaltant l'actuació dels tres Xou Júnior de l'Olot, Figueres i Fornells.

Així i tot, la competició sana entre els tres equips esmentats prèviament també va ser un element d'atracció per al públic, ja que la igualtat al marcador entre tots tres equips va ser la dinàmica dominant. Com bé va demostrar la puntuació provisional al descans: 191 (Groc), 191 (Vermell) i 190 (Blau). Finalment, l'equip capitanejat per Pau Garcia es va proclamar campió per la mínima: Vermell (386,9), Blau (386,4) i Groc (386,3), en la seva darrera actuació com a capità.

Els assistents van poder visualitzar actuacions de trenta equips diferents amb una duració aproximada d'entre dos i cinc minuts, sense deixar d'aplaudir i de cridar en tot moment. Va haver-hi una pausa a la meitat de l'espectacle, perquè la gent pogués comprar menjar o beguda, amenitzada amb un speaker i cançons típiques catalanes que van endollar encara més l'afició. El pavelló es va omplir amb un ambient familiar, on la mainada va ser la gran protagonista de la festa. Un acte de germanor que va evidenciar el que representa aquest món: Art i esport a parts iguales.