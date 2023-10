La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí i el de l’Inter de Miami Leo Messi van fer bons els pronòstics i van guanyar ahir la Pilota d’Or en una cerimònia celebrada a París en la qual també van resultar guardonats Jude Bellingham amb el premi Kopa, el Manchester City com a millor equip masculí i el Barça com a millor equip femení.

Aitana Bonmatí, exultant i tímida, va recollir el reconeixement sota l’atenta mirada de tot el món del futbol. Ella, però, només tenia ulls per a la brillant esfera que aixecava amb les mans i per a la família i amics, que la van acompanyar fins a París. Ribes, Barcelona, Göteborg, Torí o Eindhoven. On calgui, sempre estan amb ella, i no podien faltar a la seva nit d’or.

«Estic una mica nerviosa. Porto sense dormir uns quants dies. És un somni per a mi, ser aquí és únic», va dir ja amb el premi al seu costat al faristol. «M’agradaria compartir el premi amb les meves companyes, equip tècnic i treballadors tant del club com de la selecció. En aquests moments vull recordar els meus tres clubs. CD Ribes i CF Cubelles, gràcies. I sobretot al Barça. Gràcies per apostar per nosaltres quan ningú més no creia, per donar-me l’oportunitat de convertir-me en futbolista professional», explicava amb la veu tremolosa Aitana.

Amb els ulls com a plats, va seguir amb atenció la pantalla gegant en què passaven les persones més importants de la seva vida parlant d’ella. El seu pare Vicent, el seu exentrenador Ruben Bernardo, i un dels seus millors amics, Xavier, van recordar els seus inicis al seu poble i com ha arribat a ser la millor futbolista del món i una referent per a tothom.

Per part seva, després de 14 anys assistint a la gala, Messi ja es va veure a ell mateix «més tranquil». Es va fer acompanyar dels tres fills mentre Antonella Roncuzzo, la seva dona, mirava des de la butaca. Tan tranquil estava que fins i tot va recordar que era la data de naixement de Diego Maradona (30 d’octubre de 1960). Va voler compartir el premi amb ell, «allà on siguis».

«Dues bèsties futbolístiques»

Menys feliços estaven Erling Haaland i Kylian Mbappé, segon i tercer en la votació. «Són dues bèsties futbolístiques», va analitzar Messi, augurant «una baralla molt bonica» entre tots dos durant els propers anys. Leo va acceptar que la base del vuitè triomf va ser la conquesta del Mundial, «el somni de la meva vida», davant un Haaland «que ho va guanyar tot». «Espero que algun any ho aconsegueixis», va desitjar.

Messi no ha afegit la pilota a les que es va emportar el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 i 2021 per la seva estada a Miami ni per haver marcat 21 gols en 41 partits i conquerir la Lliga 1 amb el París Saint Germain. La pilota entrarà a casa dels Messi pel Mundial de Qatar. Pel treball realitzat en només un mes. Set partits i set gols. Així de formidable va ser la seva actuació per coronar-se amb l’Argentina.