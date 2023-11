A poc a poc i bona lletra (68-86)

Dia rodó a Luxemburg. L’Spar Girona va segellar ahir la seva quarta victòria consecutiva a l’Eurocup i, de retruc, es va classificar per als play-offs quan encara resten dues jornades de la fase de grups. Les bones notícies es van acumular a la banqueta de Laura Antoja: l’equip va viure el retorn a les pistes de Magali Mendy després d’estar un any de baixa per maternitat i també va veure com Sandra Ygueravide deixava endarrere la lesió muscular a la cama dreta. Tot plegat en el primer dia d’aquesta temporada que la plantilla hi era al complet a l’espera només del retorn d’Irati Etxarri, que es recupera d’una lesió als creuats.

L’Uni no volia sorpreses en la seva visita a can Diddeleng. El conjunt, que va patir més de l’esperat en el partit d’anada, va sortir amb les idees clares i amb una Laura Peña anotadora i més generosa que mai (9 assistències). Però tot i ser un grup semiprofessional, les de Luxemburg no es van arrugar i van empatar la trobada (17-17) després d’un inici a remolc de les gironines.

Ainhoa López va aparèixer per desembussar la situació i Sandra Ygueravide va posar un punt de calma en un equip que, tot i les bones sensacions en atac, no va poder impedir encaixar 23 punts en el primer quart. De fet, el rebot ofensiu va ser un maldecap per a l’Uni al llarg de la primera part. Les segones opcions van permetre a les jugadores de Jerome Altmann mantenir-se en el partit i, alhora, Faith Ehi Etute (17 punts i 13 rebots) va fer una classe magistral de com capturar pilotes sota el cèrcol. Tot i això, el degoteig ofensiu de les gironines no va cessar i Labuckiene va col·locar la màxima diferència (+9) després d’una assistència de Mendy. La jugadora francesa va escenificar el seu retorn a les pistes després d’estar de baixa per maternitat. No jugava des del 5 de maig de 2022.

Trencant el partit

Un parcial de 0 a 10 en el segon quart va trencar el matx (30-45). Amb quinze punts de diferència, el conjunt gironí tenia el partit allà on volia. L’encert en els triples (6/11 al descans) i la rauxa anotadora de Kelsey Mitchell (20 punts) van fer la resta, i l’Spar va arribar al descans dominant el marcador. Després de la pausa, les locals van retallar diferències. Un parcial d’11 a 6 va posar a les pupiles d’Altmann dins el partit (48-54). En el moment de tensió va aparèixer la providencial mà esquerra de la nord-americana Mitchell, que a cop de triple va calmar la situació. Les catalanes van apujar línies defensives veient com, tot i dominar amb un marge de deu punts, no aconseguien acabar de desempallegar-se de les seves contrincants. L’estratègia va funcionar i un parcial de 6 a 15 va acabar de rematar la feina. Les gironines van estirar la diferència fins als +19 (61-80) i quan restaven tres minuts tot estava dat i beneït.

Bones sensacions per a l’equip de Laura Antoja que continua invicte en competició europea, ja té el bitllet per a la propera ronda, i jugarà a Fontajau els dos partits que resten de la fase de grups. La feina, però, no s’ha acabat. Conscients que l’ordre d’emparellaments es decidirà en funció de l’average, l’Uni haurà de mantenir la seva imbatibilitat i obtenir el màxim marge de punts si vol evitar sorpreses en els encreuaments. Per ara forma part del selecte grup de nou clubs que continuen sense haver encaixat cap derrota en aquesta competició i rebrà com un oasi l’aturada per les finestres FIBA abans de la represa de la competició europea el 22 de novembre. Abans, però, acollirà la visita del Jairis en partit de lliga (demà, 20.30H), que ja li va ensorrar la festa a casa la temporada passada. Així doncs, a poc a poc, i bona lletra.