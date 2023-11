Bisbal Bàsquet: Un líder amb unes instal·lacions molt deficients

El Bisbal lidera la lliga EBA de bàsquet amb solvència, mobilitza prop de 300 jugadors i ha situat la capital del Baix Empordà al mapa esportiu. Però té unes instal·lacions molt deficients. A l’espera de solucions que no arriben, és cíclic que des del club, o des de l’entorn del municipi, es denunciï aquesta situació. Un dels últims que ho ha fet, aquesta mateixa setmana, ha sigut l’exentrenador del Bordils d’handbol i mestre, Pau Campos. L’estat del pavelló Firal és lamentable, fa temps que el @bisbalbasquet ho denuncia, i amb raó. Els qui utilitzem aquest espai per fer educació física també us diem que és una vergonya. Ni es soluciona el problema, ni es recull l’aigua ni es senyalitza la zona», va escriure en un tuit a la xarxa social X, acompanyat per unes fotos, una imatge val més que mil paraules, on queda clar el denigrant estat de la instal·lació.

El problema ve de lluny, de fa vint anys. El temps que fa que a la Bisbal esperen la construcció d’un nou pavelló que, de moment, ni arriba ni se l’espera. «El principal dèficit que tenim és la manca d’espai», lamenta Joan Ferrer, director esportiu del Bisbal bàsquet, que detalla que els 280 jugadors que mobilitzen s’entrenen entre el pavelló Vell i el Firal, en unes condicions gens bones. A partir d’infantil i cadet haurien de poder treballar amb la pista sencera, però ho han de fer amb mitges pistes transversals per la massificació que presenten els espais. Ferrer recorda que «la reclamació ve de fa vint anys, se’ns va proposar anar al Firal com a espai alternatiu fins que es fes el nou pavelló, però encara no s’ha fet res». O sí. El pas del temps i la falta de manteniment ha empitjorat uns equipaments obsolets al segle XXI.

El primer equip juga al pavelló Vell, que té 40 anys, on només hi ha 4 vestidors, en un estat força deixat. Ferrer explica que «en el mandat anterior hi havia el projecte de fer-ne quatre més, però va quedar aturat. La degradació és absoluta». Aquesta instal·lació, com el pavelló Firal, pateix de problemes de degoters i l’últim canvi de parquet es va fer fa més d’una dècada. El 2016 el club va sortir al carrer, amb entrenaments a la plaça de l’Ajuntament, per visibilitzar i denunciar la situació. No s’ha fet res, encara, per arreglar-ho. Els degoters, a més, posen en risc la integritat física dels esportistes pel perill de relliscades.

Aquest problema també existeix al pavelló Firal, on s’aixeca part del parquet. Algunes de les cistelles, les que no s’han penjat i són de posar i treure, s’agafen amb pinces pel seu mal estat. Ferrer indica que «nosaltres des del club seguirem sent coherents, seguirem lluitant i reclamant el que són els drets esportius dels nens i nenes de la Bisbal de poder fer esport amb seguretat. No entenem perquè tenen menys drets que els de qualsevol altre població. No ens podem comparar amb cap altre municipi, perquè a tot arreu han posat al dia els seus pavellons i instal·lacions esportives». A la Bisbal ara hi mana el socialista Òscar Aparicio, gràcies a un pacte amb Junts i TxLB. De moment no hi ha constància que en els seus plans hi hagi ni tant sols redactar un projecte de pavelló nou.

Mentrestant, el club seguirà formant jugadors i sent l’orgull d’una afició que cada quinze dies omple el pavelló Vell per animar el líder de la lliga EBA (set triomfs i cap derrota). A l’horitzó hi apareix una de les pròximes grans cites marcades en vermell per al Bisbal: la final de la Lliga Catalana de la categoria que disputarà com a local el proper 6 de desembre contra el Boet Mataró. La temporada passada el títol es va escapar per als de Carles Rofes contra el Barça, també a casa. Aquesta vegada volen treure’s l’espina.