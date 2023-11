El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha inhabilitat Luis Rubiales durant tres anys per exercir càrrecs de responsabilitat a l'àmbit esportiu. En concret, l'ha imposada dues sancions d'un any i mig, tenint en compte la proposta que va formular l'instructor del cas fa tres setmanes. Una d'aquestes sancions és pel petó no consentit Jenni Hermoso i l'altra per agafar-se els genitals a la llotja de la final del Mundial femení a Sydney.

Durant aquests tres anys, Rubiales no podrà ocupar cap càrrec de responsabilitat a l'àmbit esportiu, com ha avançat el portal Iusport. És a dir, no només li impedeix exercir a la RFEF, sinó a qualsevol càrrec en un club, lliga o federació de qualsevol esport. Aquesta sanció se superposa amb la que li va posar FIFA, també durant tres anys, en aquest cas a l'àmbit del futbol.

La decisió del TAD pot ser recorreguda ara per Rubiales, que ja va anunciar que intentaria evitar la seva inhabilitació tant pel TAD com per la FIFA. El tribunal el sanciona per un abús d'autoritat al petó a la futbolista i per una falta de decòrum pels seus gestos a la llotja de l'estadi australià, amb dirigents de la FIFA i membres de la Casa Reial espanyola.

LA DENÚNCIA DAVANT DEL TAD

El TAD va estudiar aquest expedient després que el Govern, a través del CSD, elevés dues denúncies pels fets esdevinguts a la final del Mundial femení. El CSD va sol·licitar que es considerés que Rubiales havia comès dues faltes molt greus, cosa que li hauria permès suspendre'l temporalment, però el TAD només les va tramitar com a greus, cosa que va impedir aquesta mesura temporal. Un cop dur per al Ministeri de Cultura de Miquel Iceta, que havia anunciat fins i tot els passos que donaria per treure Rubiales del seu càrrec i l'estratègia del qual va ser desbaratada pel TAD.

La suspensió temporal de noranta dies per part de la FIFA va impedir que Rubiales continués sent president de la RFEF fins avui mateix. Tot i això, el dirigent andalús va dimitir del seu càrrec passades unes setmanes, en constatar que li seria impossible recuperar el poder al capdavant de la RFEF. Des de llavors, Pedro Rocha exerceix de president de la comissió gestora de la Federació, tot esperant la convocatòria d'unes noves eleccions, en principi durant el primer trimestre del 2023.

Els dos processos d'inhabilitació administrativa se sumen al judici que encara està a l'Audiència Nacional pels presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions a Jenni Hermoso. Un procés pel qual ja va declarar davant l'Audiència Nacional i en què també estan imputats per coaccions l'exseleccionador Jorge Vilda, el director de la selecció masculina Albert Luque i el director de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera.

EL JUDICI A L'AUDIÈNCIA NACIONAL

La Fiscalia, com va informar aquest diari, estima després de la ronda de declaracions d'investigats i testimonis que hi ha indicis sòlids perquè el jutge enviï a la banqueta els quatre acusats, si bé la defensa de Rubiales intenta evitar aquest desenllaç. Tot i això, encara resta la declaració de la víctima, Jenni Hermoso, que s'hauria de produir en les pròximes setmanes, una vegada la futbolista estigui a Espanya, atès que juga com a professional a Mèxic.

La inhabilitació del TAD, tret que aquesta sigui anul·lada per la justícia ordinària, li impedirà també ser candidat a la presidència de la RFEF tant ara com en un futur, evitant la temptació que busqui un retorn al càrrec en algun moment.

LA NOVA ORDRE MINISTERIAL

L'Ordre ministerial que està ultimant el Govern de cara als processos electorals de les federacions esportives nacionals recull específicament que aquells que hagin estat inhabilitats en algun moment per exercir un càrrec esportiu no podran optar mai més a una presidència.

Aquesta és una de les novetats principals d'un text que no s'actualitzava el 2015 i que està en tràmits d'aprovació, després de ser sotmès a la recepció d'aportacions per part dels agents implicats: federacions, jugadors, tècnics...

La sanció de la FIFA, que ha estat recorreguda per ell, ja impedia a priori que Rubiales pogués tornar a l'àmbit federatiu, però el fet que la sanció sigui imposada per un òrgan que s'enquadra dins de la legislació espanyola reforça el tallafoc contra un hipotètic retorn del dirigent granadí.