Les dues últimes temporades amb nou triomfs la Copa del Rei ha estat pràcticament assegurada. El Bàsquet Girona en suma cinc i en necessita, per tant, almenys quatre més en els propers vuit partits per fer realitat el somni d'acabar la primera volta entre els vuit primers. Per alimentar aquest objectiu la millor i única medicina són les victòries, i sobretot a casa, contra rivals directes de la zona mitjana com dissabte el Breogán (20.45 hores) o d'aquí a quinze dies l'Andorra, no es pot fallar. Salva Camps manté la baixa de Juani Marcos, tot i que va explicar que ara és per un problema a l'adductor, un cop superada l'operació al dit polze de la mà esquerra.

«Serà un partit molt complicat contra un molt bon equip, molt físic, que malgrat els resultats que porta o del que marca la classificació (2-7), té moltes virtuts i que ha recuperat molts jugadors», va apuntar l'entrenador dels gironins en la roda de premsa prèvia. Per això va advertir que s'enfrontaran «contra el millor Breogán de la temporada» i que el Girona s'ha de centrar a intentar competir per fer el millor partit possible. Les claus per aspirar a vèncer seran, segons Camps, les de sempre: «Ritme, intensitat, mentalitat i jugar amb uns nivells d'energia i de concentració molt alts». El Girona ve de perdre de manera molt ajustada a Fontajau contra l'Unicaja (78-82) després de signar uns primers 25 minuts molt bons i desaprofitar un avantatge de 17 punts (57-40) al tercer quart. La setmana vinent hi haurà derbi català amb la visita al Barça el diumenge 26 (17 h). La importància de la nutrició en els resultats del Bàsquet Girona El Breogán ve de guanyar el Joventut. El seu entrenador, l'exjugador del Casademont Veljko Mrsic, deia que «el Girona està jugant un bon bàsquet, la seva temporada de moment està sent magnífica. Està en llocs de play-off i això ja ho diu tot. Però nosaltres també arribem en bones condicions, amb tots els jugadors disponibles». Mrsic ja va derrotar els gironins l'any passat, tant a Fontajau (66-73) com a Lugo (92-70), i pensa que la clau passarà per l'eficàcia defensiva. El base Ike Iroegbu, que va ser l'MVP de la jornada passada gràcies als seus 27 punts i 30 de valoració contra l'Unicaja, està cridat a ser de nou el líder del Girona, secundat per un Markel Brown que a poc a poc va agafant galons. A dins un dels jugadors destacats del Breogán és el pivot internacional argentí Juan Fernández. Els gallecs acrediten la pitjor estadística de tres de la lliga, només un 26,7%.