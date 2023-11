La importància de la nutrició en els resultats del Bàsquet Girona

Som el que mengem. És per això que el Bàsquet Girona ha procurat sempre que els seus jugadors tinguin una alimentació saludable, que els ajudi a rendir i millorar als partits. Des de la temporada passada, el club té un acord amb Sanum Healty House, el centre de salut de Borja García, Aday Benítez i Sergi Mateo, per proporcionar cada dia l’esmorzar i el dinar a la plantilla del primer equip. També hi ha inclosos els àpats dels desplaçaments.

El preparador físic del Bàsquet Girona, Arnau Sacot, treballa conjuntament amb una de les nutricionistes de Sanum per planificar les dietes dels jugadors. Sacot explica que «estic en contacte directe amb Sanum i els passo la pauta de la setmana amb el dia de partit». «Pactem plegats l’alimentació, en funció de la sobrecàrrega que volem», afegeix. En aquest sentit, el preparador físic insisteix que «els jugadors han de tenir l’energia suficient» i, per això, «han de seguir una dieta equilibrada»: «Mengen tot tipus de verdures, d’hidrats de carboni... No volem que es limitin només a la pasta o l’arròs, sinó que provin altres tipus de cereals, amanides, cremes de verdures, etc.».

Cada dia laborable a Fontajau, el club facilita a l’equip de Salva Camps l’esmorzar i el dinar. «Per esmorzar solen tenir entrepans amb diferents tipus de pans, verdures, embotits..., i sucs naturals. Després fan les seves rutines d’entrenament i quan acaben tenen preparada una bosseta amb el seu dinar. Ells decideixen si se’l mengen al pavelló o a casa», diu Sacot. El preparador físic dissenya els menús amb la nutricionista de Sanum i passa un formulari als jugadors, amb opció A o B, perquè triïn els plats que volen. «L’alimentació és molt important, però no ha de ser restringida. El jugador s’ha de sentir còmode i li ha d’agradar el menjar. Tenen uns marges i decideixen què els ve més de gust», explica.

Sacot comenta que «quan comença la setmana els proporcionem una alimentació més variada amb tot tipus de verdures i conforme s’acosta el partit carreguem els àpats amb més d’hidrats de carboni purs perquè tinguin l’energia suficient».

El gironí fa 10 temporades que treballa al club, les cinc últimes de les quals al primer equip -des de LEB Plata. «Vaig començar ajudant els equips de base. He vist tot el procés de creixement del Bàsquet Girona i és molt xulo. Soc de Girona i aconseguir tornar a l’ACB... Jo vaig ser el nen que va veure desaparèixer l’Akasvayu. Per sort, vam continuar tenint bàsquet d’elit amb l’Uni, però poder tenir el femení i el masculí al primer nivell és molt especial», assegura.

El secretari tècnic de la base i responsable de Rendiment, Txus Escosa, va ser el seu «professor i mentor». «Quan vaig començar a estudiar INEF, un dels meus objectius era ser preparador físic d’un equip professional, però mai m’hauria imaginat que em convertiria en el preparador físic d’un equip professional i que seria el de casa meva. Tot això és increïble, em sento molt còmode amb la filosofia del club. El meu objectiu principal és sentir que puc ajudar el jugador i fer-lo créixer», apunta.

Des de la seva experiència, Sacot manté que «l’alimentació sempre ha estat molt important per al club»: «A LEB Plata ja intentàvem tenir el control de les dietes i que dos dels àpats del dia fossin proporcionats pel club. A part de l’aliment, també els donem una mica d’educació nurticional». «Són jugadors heterogenis pel què fa als pesos, però les necessitats calòriques són bastant similars. Ho intentem ajustar. Ens adaptem si hi ha aliments que no els agraden o no poden menjar, o si segueixen dietes específiques sense gluten, lactosa...», afirma.

I raona sobre l’alimentació: «No va tant per la procedència, sinó per la mentalitat del jugador. Les experiències que han tingut, l’educació... Depèn dels processos de creixement de cadascú, és molt individualitzat. En general tots tenen interès per millorar. Molts arriben i només mengen arròs i pasta perquè és el què s’ha fet sempre. Estan súper agraïts de què els donem més recursos».

Sacot insisteix que «creiem en l’alimentació des del punt de vista d’ajudar el jugador, no des d’una imposició»: «Constantment, faig reunions amb els jugadors i parlem dels aspectes a millorar. És un procés i quan acabin la carrera esportiva tindran uns hàbits alimentaris que els ajudaran a estar saludables en el seu dia a dia».

Alhora, manifesta que «a la base es fan tallers i xerrades amb la Gasol Foundation i altres entitats perquè els nens i els seus pares prenguin consciència de la importància de l’alimentació».

Ike Iroegbu aprova la dieta

La nutrició del Bàsquet Girona millora els resultats de l’equip. I sinó que li preguntin a Ike Iroegbu, MVP de la jornada. «El club m’ajuda molt. Ens dona l’esmorzar i el dinar, així és molt fàcil. Tot el menjar és molt sa i bo. No he de cuinar gaire durant la temporada, això sempre va bé (riu)», comenta.

El base de Califòrnia revela que «en altres clubs m’he hagut de preparar jo els meus propis menús, també té la seva part divertida, però quan acabes els entrenaments només vols marxar a casa i descansar mirant una pel·lícula o fent la migdiada». «Que ens donin el dinar facilita el nostre dia a dia», assegura.

Iroegbu diu que «sempre he procurat menjar bé»: «És important perquè el menjar que ingereixis t’ajudarà a rendir a la pista. Per això, intento cuidar l’alimentació».

Amb una mitjana de 16,8 punts, 2,9 rebots i 15 de valoració, Iroegbu confirma que «em sento bé»: «Els dies de partit, el meu cos i la meva ment estan preparats per competir. La meva dieta m’ajuda a estar a un bon nivell. La manera com menges defineix com jugues. El club ens dona el millor menú perquè tinguem energia». I celebra l’MVP: «Significa molt per mi. No vam guanyar, però tot i així s’ha reconegut la feina que vaig fer en la millor lliga d’Europa. L’equip està bé. Hem tret moltes coses positives del partit contra l’Unicaja i la temporada és molt llarga. Hem après la lliçó. Estem preparats per dissabte. Ens centrem en el dia a dia i millorem constantment».