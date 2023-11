L'Escala ja té nou entrenador. L'escollit és Aday Benítez que aterra procedent del cos tècnic del filial de l'Europa, on feia de segon entrenador i amb qui va ascendir a Lliga Elit. El de Sentmenat enceta doncs la seva carrera en solitari al Nou Miramar en substitució d'Arnau Sala, que va renunciar al càrrec per motius principals la setmana passada. L'Escala va superar el Badalona (3-2) diumenge passat amb Botxi Minic com a tècnic pont. El debut d'Aday, de 35 anys, serà diumenge al camp del Castelldefels.