Protagonisme per al bàsquet gironí el darrer cap de setmana. De fet, ja és habitual veure brillar els i les esportistes del territori. Aquest cop, dos noms propis: Lamin Dibba, el pivot del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, de la Lliga EBA, i Vanessa González, la pivot del GEiEG, de Lliga Femenina 2. Ambdós van ser escollits MVP de la jornada en les seves respectives categories després de dues actuacions per emmarcar. I si continuen així, no serà la darrera vegada.

🔗 https://t.co/JJ26UD8wJx pic.twitter.com/DNfS6A2a9w — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) 21 de noviembre de 2023 Més rebots que ningú Lamin Dibba és l'estrella del conjunt bisbalenc, que lidera amb mà de ferro el seu grup, amb un ple de victòries (8/8). Amb 26 anys i 2,08 m, va ser clau en el triomf contra el Martorell (81-83). Atenció als números: 20 punts, 25 rebots, 3 taps, 2 recuperacions, 6 faltes rebudes i un 42 de valoració. La mitjana que presenta al llarg de tota la competició és al·lucinant: 14,8 punts, 16,5 rebots i 29,30 de valoració. No hi ha cap altre jugador a qualsevol de les lligues nacionals que hagi capturat més rebots que ell. Ni a EBA, ni a LEB Plata, ni a LEB Or ni a l'ACB. Ni un. El pivot del Bisbal Bàsquet que parla cinc idiomes (català, castellà, anglès, mandinga i wolof) i n'estudia quatre més (àrab, japonès, francès i alemany), va arribar a l'Estartit des de Gàmbia el 2018. Va jugar al CB Sant Narcís de Copa Catalunya i va debutar a LEB Or amb el Bàsquet Girona. Ara fa meravelles a la Bisbal, on el 6 de desembre disputarà la segona final de la Lliga Catalana consecutiva. Va perdre la primera, sí, però no voldrà tornar a perdre. Una paraula gairebé desconeguda en el seu diccionari, ja que l'equip de Carles Rofes és un dels únics vuit equips invictes de la Lliga EBA. El pivot del Bisbal Bàsquet que parla cinc idiomes i n'estudia quatre més Part de l'escut Vanessa González és el cor del GEiEG. La capitana va signar una actuació memorable a Tenerife (50-75) i, per primera vegada al llarg d'una trajectòria per presumir, es va endur el guardó de jugadora més valuosa de la categoria. Ho testifica un triple-doble preciós: 19 punts, 10 rebots, 1 assistència, 1 recuperació, 10 faltes rebudes i 33 de valoració. L'actual és la catorzena temporada de González a l'entitat grupista, cinquè del seu grup amb cinc victòries en sis jornades i un partit pendent que el pot col·locar a un triomf del lideratge. Acostumats a reinventar-se sovint, el GEiEG i la seva jugadora més carismàtica protagonitzen una història de fidelitat difícil de veure en els temps actuals. Sense dubte, se'n beneficia l'esport gironí, ple de talents que fan les delícies dels espectadors del bàsquet setmana rere setmana. Tenen molt a escollir i la graella és llaminera: el Bàsquet Girona a l'ACB, l'Spar Girona a la Lliga Femenina, el Bisbal Bàsquet, el Salt i el Quart a Lliga EBA, i el Tordera i el GEiEG a Lliga Femenina 2. Aquests són els més cridaners, esclar, però a cada pavelló de categories inferiors hi ha diamants en brut que, d'aquí a uns anys, trauran el cap a categories molt més elevades. Perquè el moment és esplèndid.