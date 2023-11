Boom mediàtic a l'Escala en l'estrena d'Aday

Aday Benítez no és una persona qualsevol. I el seu anunci com a nou entrenador de l'Escala tampoc ha deixat indiferent a ningú. L'exjugador del Girona va dirigir ahir la primera sessió al Nou Miramar, en la qual serà la seva primera aventura al capdavant d'una banqueta. En aquest cas, de l'equip gironí de la Tercera RFEF, que diumenge visita el Castelldefels i actualment és tretzè, amb onze punts.

«La incorporació de l'Aday Benítez és la d'un entrenador jove, amb molts coneixements i experiència a l'elit com a futbolista, un aspecte el qual hem valorat positivament. Després de la sortida de l'Arnau Sala necessitàvem un tècnic que aportés energia positiva i ell ens ho va transmetre des del primer moment. Vull aprofitar per agrair la predisposició de l'Europa per poder fer efectiu aquest fitxatge», explicava Toni Sánchez, el director esportiu alt-empordanès, als micròfons de la Cadena Ser.

Agenda plena

El primer dia d'Aday Benítez com a entrenador de l'Escala va ser força entretingut. Ahir a la tarda-vespre, va tenir la primera presa de contacte amb la plantilla. Abans, reunions i més reunions. Benítez va voler amarar-se de la cultura dels del Nou Miramar, i va posar-se per feina ben aviat. Va trobar-se amb Toni Sánchez, també amb Arnau Sala, amb els capitans i amb el cos tècnic que l'acompanyarà en aquesta aventura. La primera presa de contacte, esclar, va ser molt positiva. «Estic molt il·lusionat amb el repte que tenim, amb l’objectiu clar de la salvació, però mirant endavant. És un orgull ser l’entrenador de l’Escala», va resumir Benítez.

La seva personalitat és tot un avantatge per a l’Escala, que ja ha pogut comprovar el pes de disposar d’una figura mediàtica. En poques hores, les peticions d’entrevistes i missatges interessant-se per aquesta operació, s’han multiplicat. «Sabíem que seria un fitxatge mediàtic, però tinc el telèfon col·lapsat des d’ahir al vespre», expliquen fonts del club.

Diumenge, en la visita a Castelldefels serà la primera oportunitat per descobrir el carisma d’Aday a la banqueta. Segur que no deixarà indiferent.