Invictes. L’Spar Girona va tancar ahir amb el triomf contra el Piestanske la fase de grups de l’Eurocup. Les gironines sabran avui qui serà el seu rival als setzens de final un cop es juguin els duels que queden pendents d’aquesta fase. En total seran 32 els equips que es classificaran per a la primera ronda de play-offs: els primers i segons de cada grup i els vuit millors tercers classificats. Després, l’ordre per definir els encreuaments es farà per average. Per ara, el Galatasaray i el TTT Riga també han acabat invictes la fase de grup i altres equips poderosos com Bourges, Umana Reyer Venezia o London Lions tenen opcions d’afegir-se a la llista. L’Uni no coneix el seu rival però sí que s’han definit les dates de setzens: el 14 de desembre es jugarà el partit d’anada i el 21 de desembre la tornada a Fontajau.

El repte d’aprendre a guanyar sense Mitchell Arrossegant el safareig al voltant del cas Mitchell, que va anunciar que volia sortir de l’equip i que ahir no va jugar en marxar concentrada amb la selecció dels Estats Units a jugar l’Americup de 3x3, l’equip va segellar una victòria contundent que els permet tornar a agafar embranzida i deixar definitivament a dins el calaix el contrapeu viscut contra l’Araski. A l’espera de saber els tempos del cas Mitchell -que té un peu més a fora que a dins- les jugadores de l’Uni es van repartir minuts i punts durant la jornada. Un matx en què va destacar l’encert exterior de Magali Mendy així com l’efectivitat del temps en pista de Faustine Parra i on Sandra Ygueravide, amb 11 punts, 9 rebots i 5 assistències, va ser la jugadora més ben valorada (16). Mitchell se’n va amb la selecció 3x3 dels EUA a l’espera de tancar la sortida Bufar i fer ampolles El partit va començar amb un ensurt: una regirada de peu d’Ainhoa López va encendre momentàniament les alarmes. Afortunadament, la jugadora es va recuperar i va tornar a sortir a pista. L’Spar Girona va començar el partit amb bona sintonia. Les locals es van avançar ràpidament i dos triples consecutius de Magaly Mendy van col·locar un +12 al marcador (14-2) a les primeres de canvi. La francesa es va desfermar al primer quart, protagonitzant més d’una acció en atac i les gironines van posar un coixí de deu punts en un tancar i obrir d’ulls. La tònica no va variar. Un triple de Sandra Ygueravide va treure els colors a la defensa eslovaca i va obligar al seu tècnic -Peter Jankovic- a demanar temps mort. De fet, tot i que no ho semblava, el conjunt eslovac necessitava fer un bon paper per -a l’espera dels resultats d’avui- tenir opcions de passar de ronda com a tercer classificat.. L’escena còmica del matx la van protagonitzar Mendy i Morgan Bertsch, autores de desencallar una pilota que havia quedat encastada entre el ferro del cèrcol i el tauler de la cistella contrària. Un cop resolta aquesta petita peripècia, Marianna Tolo va desplegar una classe magistral al pal baix i Faustine Parra va gaudir de minuts per lluir una de les seves millors virtuts: el triple. Tot plegat va permetre a les locals marxar al descans 21 punts per davant (42-21). La segona part no va canviar de paradigma. Els més de 2.000 aficionats que van acudir a Fontajau van poder veure com, amb un coixí de vint punts, les rivals poca cosa podien fer més enllà dels intents de James i Mitrashinovikj. L’avantatge va permetre a Laura Antoja fer rotacions -totes les jugadores que van tenir minuts, van anotar- i ningú va notar l’absència de Kelsey Mitchell. D’altra banda, les visitants es van endur la victòria moral de guanyar el tercer parcial (13-14). En arribar al darrer quart, tot estava dat i beneït. Les locals es van apropiar de la victòria i hauran d’esperar per saber quin serà el proper rival que intentarà combatre la seva imbatibilitat en competició europea. L’Eurocup es reprendrà el 14 de desembre amb el partit d’anada de setzens de final. Abans, però, l’Spar Girona tornarà a posar la mirada en la lliga: primer rebrà al Ferrol (diumenge, 20 hores) i després visitarà la pista del Celta (9 de desembre).