Kelsey Mitchell ja és història a l'Uni. La jugadora nord-americana des d'avui mateix ja no forma part de la plantilla gironina. L'Spar hi ha arribat a un acord per a la rescissió del seu contracte i d'aquesta manera, Mitchell ja no tornarà a Girona. La nord-americana se'n va anar a principis de setmana a Puerto Rico a disputar un torneig 3x3 amb la selecció dels Estats Units, i l'anunci de la seva desvinculació era qüestió d'hores. "Fa dies que ens va expressar la voluntat d'anar-se'n i no continuar. Hem arribat a un cert acord econòmic que beneficia el club en certa manera", ha explicat Laia Palau aquest migdia. La directora esportiva, paral·lelament, ha anunciat que l'Uni "òbviament" ja treballa en la recerca d'una substituta per a Mitchell.

A setzens de final invictes (73-45) Mentrestant, l'Uni coneixerà aquest vespre el seu rival a la següent ronda de l'Eurocup un cop s'hagin jugat la resta de partits que falten de la fase de grups. Ahir, les de Laura Antoja, ja sense Mitchell, no van patir per superar el Piestanske (73-45).