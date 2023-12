Un cop tancat i superat el capítol Kelsey Mitchell, l’Uni intenta trobar la seva millor versió amb sensacions de joc i resultats. El conjunt de Laura Antoja està immers en una bona dinàmica, ratificada a Hongria amb una victòria davant el Szekszard (77-89) que li ha aplanat el camí cap als vuitens de final de l’Eurocup, i ara té el repte d’allargar-la a la Lliga. Les gironines reben demà al Movistar Estudiantes a Fontajau (18.15 hores) amb l’objectiu de mantenir-se en la lluita pels primers llocs de la classificació.

Sobre el rival, Antoja ha comentat en la roda de premsa prèvia al partit que «és un equip molt perillós»: «En les últimes jornades de Lliga, ha guanyat al Cadí la Seu de 20 punts, que no és gens fàcil d’aconseguir. Ha perdut contra els ‘grans’, però s’ha equivocat molt poc aquesta temporada. Competeix en doble competició i a l’Eurocup ha arribat primer de grup. Té clar a què juga i fa bé les coses. Tenim molt clar que hem de parar a Méndez, que és una jugadora molt incisiva tant per la dreta com per l’esquerra i genera tot el seu joc. La resta es beneficia de la base. A part que haurem de posar èmfasi en el rebot ofensiu i en el tir exterior de Massey. L’Estudiantes sap llegir les accions».

L’entrenadora té clar que «hem d’aprofitar que juguem a casa»: «És veritat que venim de fer un llarg viatge per l’Eurocup (Hongria), però no podem relaxar-nos. La Lliga és cada partit i en cada partit ens hi juguem la nostra classificació. Hem de fer un bon partit».

Després de viure un moment convuls, amb la sortida de Mitchell i una dura derrota contra l’Araski, Antoja ha insistit que «estem en un moment molt diferent»: «Contra l’Araski, hi havia complicacions fora de la pista. L’equip estava inestable. Ara, en canvi, hi ha estabilitat i podem tenir més clar a què juguem. Tenim seguretat. Estem en una bona dinàmica, però sabem que no n’hi ha prou i que l’Estudiantes no ens ho posarà fàcil. Ja ens va passar un cop i les jugadores saben que no poden tornar-se a relaxar. Sobretot, tenint en compte com estan anant la resta de resultats a la Lliga. Si ens relaxem, podem tenir un problema».

Ha continuat referint-se a la sortida de Mitchell: «Tinc molt clar que l’equip estava entrenant bé, però quan mous peces sempre hi ha repercussions. En aquest cas, crec que l’equip s’està consolidant com a grup. Tenim la sensació que falti la peça que falti, o hi hagi jugadores minvades físicament, a qui li toqui jugar farà un pas endavant. Estem treballant per estar preparades per tot».

En aquest sentit, Antoja ha avançat que Irati Etxarri estarà disponible a principis del 2024. «S’està reincorporant als entrenaments i al gener ho farà totalment. Potser és el nostre regal de Reis», ha dit sobre l’aler pivot. La resta de la plantilla està a disposició de l’entrenadora contra l’Estudiantes.

Antoja, ha repetit la seva exigència amb l’Spar Girona. «L’equip està en una bona dinàmica. No em relaxo perquè encara soc més ambiciosa i vull que l’equip també ho sigui. Amb el que tenim en l’actualitat, no en tenim prou. Volem més. Això és evident. Estem agafant el joc alegre que volíem amb molta puntuació. És vistós per a l’espectador. Fem una aposta de joc i l’equip l’està entenent. Hi ha rotació i minuts per a totes... Hem d’anar perfilant i millorant amb solidesa», ha conclòs.