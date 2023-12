Els nous marcadors ja llueixen a Fontajau

Els nous marcadors de Fontajau ja llueixen. Aquest matí s'han fet les proves pertinents amb els tècnics de l'empresa aragonesa Mondo i tot està preparat perquè es puguin estrenar aquest cap de setmana. Demà hi ha un Spar Girona-Estudiantes (18.15h) i diumenge el Bàsquet Girona-Joventut (12.30).

Aquestes incorporacions complementaran les pantalles del videomarcador central i representaran una millora important de la instal·lació, ja que podrà equiparar-se així a altres pavellons que acullen també competicions com la Lliga ACB o la Lliga Femenina. Aquest contracte s’ha adjudicat a l’empresa Mondo Iberica SAU, per un import total de 138.778,67 € (IVA exclòs). De fet el Bàsquet Girona tenia un permís especial de l'ACB per jugar sense els marcadors necessaris que s'ha acabat allargant un any i mig.

Recentment, també s’ha portat a terme la reparació del sistema de megafonia, amb la substitució dels altaveus aguts, fet que han permès de millorar la qualitat de la sonoritat del pavelló. Aquests treballs els ha portat a terme l’empresa GRAVIS Audiovisuales & Acústica per un import de 9.624,00 € (IVA exclòs).