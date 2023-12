Mans darrere l’esquena. Passos lents i calmats. I amb el cap ajupit. Pensant anava Xavi sense deixar de pensar. Així se’l va veure en alguns moments del matí del divendres mentre el Barça preparava «la final» d’aquest dissabte contra el València. Així es veia al tècnic blaugrana trepitjant la gespa de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. Viu Xavi els seus dies més foscos a la banqueta després d’encadenar dues derrotes consecutives (Girona i Anvers), afegit a l’embolic amb la convocatòria per a la Champions que han minat la seva credibilitat. Però ell, en canvi, no ho sent així.

Se sent amb força i energia per superar aquest «petit sotrac», com ho va qualificar. «M’arriben missatge com si fos un funeral tot, m’envien missatges com si s’hagués mort la meva mare i el meu pare. Però què ha passat! Si ens hem classificat primers de Champions, per cert cap de vosaltres em va felicitar en l’última roda de premsa per això...», va recriminar el tècnic als periodistes. «És la irrealitat que jo veig, l’objectiu de la Champions complert, el de la Lliga, intacte, amb necessitat de punts, sí; la Copa, intacta; la Supercopa, intacta».

«S’està explicant una irrealitat, estem en la carrera per guanyar quatre títols. Aquesta és la realitat. Anar-me’n? No, tot el contrari», va dir l’entrenador blaugrana, queixant-se que l’entorn s’ha baixat del vaixell «a la primera corba perquè està tot en joc: Lliga, Champions, Copa i Supercopa». Necessita el Barça una reacció urgent perquè Girona i Madrid no se li escapin a la Lliga. Ara, està a set punts de l’equip de Míchel.

Després de reunir-se amb els seus jugadors i realitzar l’última sessió d’entrenament prèvia al viatge a Mestalla, va comparèixer Xavi a la sala de premsa. Ho va fer tard, una cosa poc habitual en ell, extremadament puntual com és sempre. Va arribar onze minuts més tard del que es preveu, però amb un discurs ben estudiat.

Un discurs articulat en la defensa d’un projecte guanyador («fa cinc mesos estàvem en la rua celebrant la Lliga i la Supercopa», va apuntar), acusant la premsa de fabricar «una irrealitat», al mateix temps que exigia «estabilitat» al club per superar l’era post Messi.

«M’estranya que a la primera corba la gent es baixi del barco. Veig que els mitjans de comunicació no estan units, així ho vaig demanar. És la segona corba dolenta i més que mai cal creure en el projecte», va dir Xavi.