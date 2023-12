El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha considerat aquest dijous que les normes de la FIFA i de la UEFA sobre l'autorització prèvia de les competicions de futbol de clubs, com la Superlliga, violen el Dret de la Unió.

La màxima instància administrativa de la UE ha assenyalat que la UEFA i la FIFA van abusar de "posició dominant" en la seva actuació contra la creació de la polèmica Superlliga de futbol.

La decisió de la Gran Sala, que respon a les preguntes prejudicials plantejades pel Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid i no es pot recórrer, contradiu l'opinió de l'advocat general assignat al cas, que en publicar les seves conclusions no vinculants fa un any va argumentar que la UEFA i la FIFA van actuar conforme a dret.

"Les normes de la Federació Internacional de Futbol Associació (FIFA) i de la Unió d'Associacions Europees de Futbol (UEFA) que supediten a la seva autorització prèvia qualsevol projecte de nova competició de futbol de clubs, com la Superlliga, i que prohibeixen als clubs i als jugadors participar en aquesta, sota pena de sancions, són il·legals", assenyala la fallada.

No obstant això, la cort amb seu a Luxemburg afegeix que "una competició com la del projecte de la Superlliga no ha de ser necessàriament autoritzada".

"En haver-se-li plantejat qüestions de caràcter general sobre les normes de la FIFA i de la UEFA, el Tribunal de Justícia no es pronuncia, en la seva sentència, sobre aquest projecte específic", precisa el Tribunal.