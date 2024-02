El seleccionador espanyol Jordi Ribera ha fet oficial la llista de 19 jugadors per afrontar el Preolímpic de Granollers del 14 al 17 de març. Després de quedar fora de l'Europeu en la primera fase, la llista presenta novetats, amb la reincorporació de veterans com Gedeón Guardiola i Antonio García. El Palau d'Esports de Granollers serà l'escenari de l'última oportunitat per aconseguir estar als Jocs Olímpics de París després de l'or de Pequín 2020.

Ferran Solé i el veterà Viran Morros (40 anys), que es van incorporar a meitat de l'europeu per a suplir les lesions de Sánchez-Migallón i Kauldi Odriozola, es mantenen en la llista del preolímpic, ja que cap dels dos ha aconseguit recuperar-se a temps. Agustín Casado, que també va abandonar l'Europeu per lesió, sí que ha entrat en la llista i "està a punt per a la cita". Amb la resta del bloc de l'Europeu, Ribera recupera a Gedeón Guardiola (39 anys) i Antonio García (39 anys), el portera Rodrigo Corrales (33 anys) i aposta pel jove blaugrana Javier Rodríguez (21 anys). L'Uni pentina el mercat per cobrir la baixa de llarga durada de Gardner Eslovènia, Bahrain i el Brasil seran els rivals que Espanya haurà de superar per aconseguir una dels dues places olímpiques en joc. "Seran tres partits difícils. Tothom aspira a estar als Jocs Olímpics, és una gran oportunitat per a tots. Desig que el fet de jugar a casa, en un gran recinte com el Palau d'Esports de Granollers, ens permeti tenir un gran ambient, fent costat a l'equip, perquè els necessitarem", ha manifestat Ribera.