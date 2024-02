Com arriba a Glasgow?

Molt bé, molt contenta. Estic il·lusionada perquè és un campionat que semblava que se'm resistia. He estat en molts campionats però no en un Mundial de pista coberta a 1.500. Vaig voler estar a Belgrad 2022, però va ser quan em vaig lesionar. És un campionat molt atractiu, són tres dies, hi ha poques participants, ens juguem en una carta estar a una final i crec que és factible. Arribo bé físicament i estic amb ganes.

Quina rivalitat que manté amb Marta Pérez.

Al final compartir tants anys amb ella és un plaer. Sóc millor gràcies a la competitivitat que hi tinc i espero que ella també hagi crescut amb mi. És la meva rival imprescindible i és veritat que als campionats internacionals busquem el mateix, però és un suport important saber que és al meu costat. És molt semblant a mi, ha aconseguit coses internacionals millors que jo i per mi és un repte i em motiva aquesta competència.

Com qualifica la temporada de pista coberta?

Les temporades de pista coberta són tan curtes que mai no se sap. Vaig començar millor del que esperava amb aquest rècord d'Espanya de mil metres. Després vaig competir a Sabadell, el míting de casa meva, i vaig jugar a dues bales per intentar millorar la meva marca personal. La primera a Boston va ser rara perquè va ser una carrera lenta, en grup, se'n van anar les etíops i ens vam quedar enrere, i a Lievin no em vaig trobar bé perquè estava una mica cansada. Crec que he fet coses bé, però m'he quedat amb ganes de posar-me en un míting passant a 2,40 o 2,41 i veure què passava.

Aquest any és especial per totes les competicions que tenen. Quant queda al cap per als Jocs?

Crec que en queda molt poc. Al final cada temporada és un camí diferent, però quan són els Jocs, no ja per la nostra importància, sinó per la de fora, tot es desborda. Hi ha una atenció mediàtica a la qual no estem acostumats. El fet de tenir tanta repercussió al nostre voltant fa que hi hagi una pressió que en altres campionats no tenim.

Molesta l'Europeu de Roma a mes i mig dels Jocs?

Per mi no. Sent realista a mi em motiva estar i lluitar per una medalla. És la meva opció i en el punt on estic en uns Jocs Olímpics és molt difícil, per no dir impossible. És un repte poder ser a Roma. Tinc la sort de tenir la mínima i estar ben situada per rànquing i això em farà poder encarar la millor preparació. Sóc una atleta que vinc de córrer mítings a l'aire lliure durant molts mesos i crec que és una carta a favor meu.

Què farà després de Glasgow?

No me'n vaig de vacances. Des de fa dues setmanes, des del Campionat d'Espanya he baixat la càrrega i he augmentat la intensitat. Necessito tres dies de repòs, de no impactar a terra, però després me'n vaig un mes a Font Romeu a entrenar en altitud. La feina està feta. A l'hivern hem fet una feina més àmplia per poder fer-ho. La planificació no és ara com la tallis, sinó com la vagis treballant des d'abans, i jo crec que ho fem bé.

Mechaal és un dels favorits al Mundial de pista coberta

L'atleta palamosí Adel Mechaal és un dels favorits al Campionat del Món Indoor, que es disputa a Glasgow aquest cap de setmana. Mechaal té experiència als Mundials de Sopot 2014, Birmingham 2018 i Belgrad 2022, on va quedar entre els finalistes.