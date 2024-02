L'Olot i l'Escala, primer i segon millor equip de la segona volta a Tercera RFEF

Darrerament, no hi ha qui aturi a dos dels quatre equips gironins de la Tercera RFEF, l'Olot i l'Escala. Els garrotxins, líders de la categoria amb un avantatge de nou punts respecte a l'Hospitalet, són en llocs d'ascens directe per mèrits propis, sent també el millor equip de la segona volta, amb un ple de 15 punts. El segueix de ben a prop l'Escala, que amb el fitxatge d'Aday Benítez a la banqueta té números de promoció en aquests cinc darrers partits, on ha aconseguit un brillant deu de quinze, la mateixa xifra que el Vilassar. El Peralada i el Girona B, d'altra banda, han obtingut un botí de set punts.

𝙇𝙖 𝙈𝙞𝙡𝙡𝙤𝙧 𝙍𝙚𝙨𝙨𝙖𝙘𝙖 🤯🚀



🔹7️⃣ victòries seguides

🔹8️⃣ triomfs fora de casa

🔹9️⃣ punts de marge

🔹1️⃣2️⃣ jornades invicte



🔹Amb 1️⃣ gol encaixat en les últimes 6️⃣ jornades...



🙈 Quina animalada de números. Ara no podem parar!#BadalonaOlot #3RFEF5 #ElQueOlotEsMereix pic.twitter.com/3tfFBmI5iV — Unió Esportiva Olot (@UEO1921) 26 de febrero de 2024 Si ens fixem en el rendiment de l'Olot, encadena set duels consecutius amb victòria i dotze jornades sense perdre. Una dinàmica fantàstica que li ha permès creure que el salt a Segona RFEF pot ser una realitat. Els garrotxins han derrotat el Badalona (0-2), el San Cristóbal (1-0), la Fundació Esportiva Grama (0-1), la Pobla Mafumet (2-1), el Peralada (0-2), la Muntanyesa (0-1) i el Vilafranca (3-2). Per trobar l'últim cop que no va sumar els tres punts, cal remuntar-se al sis de gener, en l'empat amb l'Escala (2-2). La ratxa d'imbatibilitat continua amb un altre empat contra el Girona B (0-0) i els triomfs contra el Tona (0-5), el Reus Reddis (1-0) i la Rapitenca (1-2). La darrera derrota va ser contra el Prat (0-1), el 12 de novembre. Desplacem-nos cap a l'Escala, que des de l'aterratge de l'excapità del Girona Aday Benítez presenta les següents xifres: cinc victòries, tres empats i tres derrotes. En la segona volta, el balanç és de tres victòries (2-1 al Reus Reddis, 2-0 al Girona B i 1-3 al Vilafranca), un empat (1-1 amb el Tona) i una derrota (6-2 a Vilassar). Són xifres que li han permès oblidar-se dels llocs de descens, en una còmoda novena posició. De fet, té més a prop la zona de play-off, a quatre punts. Gran carta de presentació de Benítez en la seva primera experiència com a primer entrenador en una banqueta. L’Escala encarrila la salvació amb una victòria a Vilafranca (1-3) El Peralada i el Girona B Els altres dos conjunts gironins de la categoria, el Peralada i el Girona B, no han començat la segona volta amb mal peu, sumant set punts cadascun. Ambdós, però, viuen situacions completament diferents. Mentre els alt-empordanesos intenten treure el cap per la part alta de la taula, situats a tan sols un punt del play-off d'ascens, els gironins desitgen escapar com sigui de la part baixa, ja que un descens a Lliga Elit seria un fracàs que no es poden permetre.