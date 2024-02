Només falta un últim esforç per ser a les semifinals. L’Spar Girona ha de fer bons aquesta tarda els tretze punts d’avantatge que va aconseguir en el partit d’anada dels quarts de final de l’Eurocup amb una victòria contra el Galatasaray a Fontajau (77-64). Així doncs, l’equip de Roberto Íñiguez pot sentenciar avui l’eliminatòria en la tornada a Istanbul (18:00 hores/Esport3).

El conjunt gironí haurà d’afrontar el duel amb baixes de pes a la plantilla. Marianna Tolo va lesionar-se en l’últim partit de lliga davant el Jairis, mentre que Rebekah Gardner va dir adeu a la temporada fa tot just una setmana, en el primer enfrontament contra les turques, després de patir un trencament del tendó d’Aquil·les. La pivot australiana ha viatjat amb l’equip a Istanbul, tot i que Roberto Íñiguez ja va advertir que serà dubte fins a última hora i que està pràcticament descartada per jugar la tornada davant el Galatasaray. Les dues s’afegeixen a l’absència de Marta Canella, també per lesió.

Per la seva part, el Galatasaray va comunicar ahir que Myisha Hines-Allen es desvincula del club. Era d’una de les jugadores més determinants del conjunt turc.

D’altra banda, l’Uni va anunciar ahir el fitxatge de l’alera Lauren Nicholson. La nova incorporació encara no està disponible per aquest partit, però s’espera que pugui debutar aquest dissabte a la pista del líder València.

«Anem a Istanbul a guanyar el partit. Si necessitem pensar en l’avantatge als últims minuts, ja ho farem, però anar amb la mentalitat que els portem 13 punts ens guanyaran de 30. N’estic convençut perquè ho he viscut altres vegades i he vist experiències d’aquest tipus. Hem d’anar allà a jugar un partit nou amb la mentalitat ambiciosa de guanyar el partit, independentment de qui jugui. No hi seran Gardner ni Tolo, però no passa res perquè tenim altres jugadores. Elles han de saber que confio en elles i en la força del grup. Quan hi ha una manada de llops i en falta un, el més important és la manada i no el llop que es perd. Hem de ser la manada de llops i seguir. Treballem bé. Hem de superar sempre els mals moments, perquè els dolços arribaran», va manifestar Íñiguez.

Sobre l’ambient hostil que es viurà al pavelló Ahmet Comert Sports Hall, el tècnic va comentar que «a mi m’agrada jugar en entorns així»: «Prefereixo un partit allà, que el de Jairis, perquè estic més còmode. No sè per què... Tinc ganes d’aquest partit. Hem de ser competitius sempre, però l’equip ha d’entendre que és una oportunitat meravellosa i ens hem guanyat el dret a jugar l’eliminatòria. No tenim pressió ni és cap situació dramàtica». Respecte a l’arbitratge, amb el qual va mostrar-se crític en l’anada a Fontajau, Íñiguez va dir que «l’equip ha de deixar-me gestionar-ho a mi i no s’ha de preocupar». «Hem de jugar juntes, intel·ligentment i amb molt sacrifici perquè hi haurà moments durs durant el partit. El Galatasaray es juga la temporada a l’Eurocup, és on hi tenen els premis econòmics i tindran pressa des del principi per intentar reduir l’avantatge», va afegir.

Una nova final

Íñiguez va reconèixer que «per mi és una final»: «La primera final va ser la setmana passat a Fontajau i la segona serà demà -avui per al lector-. És una nova final per a l’equip, segur. A veure com reaccionem. El talent és competir sempre, com feia Nacho Solozábal. Les finals són per demostrar-lo».

L’entrenador va advertir que no s’ha de pensar en les derrotes a la lliga davant el Jairis i el Saragossa. «Es treballa bé, no em baso en els resultats. En els moments de màxima dificultat hem de demostrar que som aquí per alguna cosa», va concloure.