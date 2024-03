Victòria a empentes i rodolons del Bàsquet Girona davant l'Obradoiro amb una cistella sobre la botzina de Marcos. En una última jugada que s'ha embolicat de mala manera i en què els gironins quasi perden la pilota, l'argentí s'ha trobat amb un regal a sota cistella que no ha desaprofitat (78-77).

Ha començat millor l’Obradoiro, que ha aconseguit imposar el seu ritme en atac estàtic i ha obligat el Bàsquet Girona a jugar-se les primeres possessions des de la línia exterior sense encert. Només Iroegbu podia superar la defensa gallega amb una jugada individual però els gironins no estaven gens còmodes (4-11). La resposta de Katsikaris era fer debutar Khem Birch, que tardava pocs segons en anotar la primera cistella amb el Bàsquet Girona. No obstant, això no esperonava un conjunt gironí que havia sortit endormiscat, davant un Obradoiro que estava jugant amb molta confiança i amb percentatges alts de llançament. Un contraatac culminat per Guerrero donava la màxima avantatge als de Moncho Fernández, que pel moment els hi estava sortint a la perfecció el pla de partit (6-21). Susinskas donava una mica d’aire al tram final del quart amb cinc punts consecutius però encara s’havia de fer molta feina (13-26).

Chery despertava Fontajau en l’inici de segon quart amb una gran defensa sobre Zurbriggen i després Iroegbu es trobava un passadís per anotar fàcil, però l’Obradoiro refredava l’intent de reacció amb la qualitat de Mendoza i la contundència de Pustovyi (17-32). El gegant ucraïnès tancava molt bé la pintura i el Bàsquet Girona es quedava sense una de les seves armes principals, el rebot ofensiu. Els de Katsikaris s’encomanaven a la imprevisibilitat de Fjellerup, que completava accions positives, però també es deixava endur per l’ànsia. Un triple de Muñoz tornava a donar un coixí molt important al seu equip (20-35), però els gironins tindrien un gran moment abans del descans gràcies a una major intensitat defensiva i obligant els gallecs a jugar-se tirs molt forçats. Fontajau també reaccionaria i a base de tirs lliures els de Katsikaris anaven retallant la diferència fins a arribar al descans només sis punts per sota (31-37).

La línia per culminar la remuntada era la del final del segon quart, però calia millorar urgentment el percentatge exterior (1/11) perquè sinó seria molt difícil. La segona part no començava bé, amb dos rebots consecutius de l’Obradoiro que culminava una jugada de quatre punts, però els de Katsikaris no es posaven nerviosos i amb bones accions de Djordjevic i Chery es posaven ben a prop (41-43). Aleshores irrompia el talent exterior de les dues incorporacions letones del conjunt gallec així com la intel·ligència de Pustovyi i la diferència es tornava a ampliar (44-53). El matx es posava costa amunt de nou, però ara els tirs ja li començaven a entrar al Bàsquet Girona, sobretot a un Chery que tindria un moment molt dolç amb què culminaria la remuntada dels gironins. Els gallecs s’ofegaven en el ritme alt del Bàsquet Girona i no podien amb la intimidació d’un Birch que començava a demostrar perquè havia jugat a l’NBA (56-53).

Final igualat

La força física del pívot canadenc feia aixecar el públic de Fontajau en l’inici del darrer període i l’Obradoiro només resistia gràcies a sis punts consecutius de Mendoza (63-61). A més, Marcos protagonitzava una jugada de murri recuperant una pilota i hi posava la seva màgia per acabar anotant, i Chery no fallava un tir de mitja distància que donava la màxima avantatge als de Katsikaris (67-61). Moncho Fernández ho aturava i s’encomanava al seu far sota la zona, Artem Pustovyi, per no donar el braç a tórcer (67-66). Semblava que els nervis havien canviat de bàndol, perquè el Bàsquet Girona fallava incomprensiblement quatre tirs lliures i l’Obradoiro es tornava a posar per davant amb les penetracions de Mendoza (70-72). Els gironins havien perdut la fluidesa de minuts anteriors i ho fiaven tot a un Chery que responia a la confiança amb dos triples vitals a un minut i mig pel final (76-75). El conjunt gallec errava el següent atac i Susinskas feia el mateix en un triple obert que gairebé hauria sentenciat el partit. En el següent possessió, Pustovyi convertia amb un pèl de sort un tir de mitja distància (76-77), però la moneda va acabar caient a favor del Bàsquet Girona en una última jugada que feia mal aspecte.