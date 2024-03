Una baralla tumultuària en un partit de juvenils a Sils acaba amb un jugador a l'hospital

La violència continua present en els camps de futbol. En aquest cas, va ocórrer a Sils en un partit de juvenils. El passat diumenge 25 de febrer es va produir una baralla tumultuària en el tram final de l'encontre entre el Sils i la Santa Eugènia, corresponent a la 17a jornada de Segona divisió juvenil, que va acabar amb un jugador ferit de gravetat a l'hospital i una denúncia als Mossos d'Esquadra. El duel va quedar suspès arran dels fets.

Segons s'explica a l'acta del partit, corria el minut 89 quan diversos aficionats d'ambdós equips van saltar al terreny de joc protagonitzant una batalla campal a cops de puny. Va ser llavors quan un individu del Santa Eugènia va agredir un futbolista del Sils que es trobava a la banqueta local. El jugador que va rebre, el qual portava el dorsal número 17, va haver de ser traslladat a l'hospital amb lesions a l'ull dret i al pòmul, per les quals ha hagut de passar per quiròfan.

Just abans de la batussa, es va produir l'expulsió d'un jugador del Santa Eugènia per veure dues grogues. El col·legiat va fer que constar que, després d'ensenyar-li la segona targeta, aquest se li va dirigir i li va dir "estàs boig, ets tonto". Els seus companys van convidar-lo a abandonar el terreny de joc davant la seva resistència, però, quan es dirigia cap als vestuaris, se'n va anar cap a la banqueta del Sils i es va desencadenar tot. L'àrbitre també afegeix que el jugador expulsat va escupir-li a l'altura del pit.

Deu partits de sanció

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va fer públiques les sancions de la 17a jornada de Segona divisió juvenil i al jugador expulsat del Santa Eugènia ha estat castigat amb 10 partits per "insultar o ofendre l'àrbitre, jutges de línia, directius o autoritats esportives de manera reiterada i especialment ostensible". Es destaca "l'agreujament per reiteració". Als 10 partits cal afegir-hi el partit de sanció per l'expulsió. Per tant, se'n perdrà 11.

Un altre jugador del Santa Eugènia també va veure la vermella per "pronunciar termes o expressions atemptatoris contra el decòrum o la dignitat o fer servir gestos o signes que, per llur procacitat, es tinguessin en el concepte públic per ofensius".

El Santa Eugènia va presentar al·legacions en relació amb els incidents, però aquestes han estat desestimades per part de la FCF per falta de proves. Alhora, va denunciar una possible alineació indeguda per part del Sils durant l'enfrontament.

Ambdós clubs es veuen amb l'obligació de clausurar el camp per un partit pels incidents greus que hi va haver entre el públic.

Denúncia i crítiques en l'atenció sanitària

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda compten amb la denúncia de la família del jove de 18 anys ferit i on es descriuen els fets. De moment la policia està a l'espera de l'informe de lesions final i també de la identificació de l'autor de l'agressió. Una identificació de moment no ha estat possible, ja que segons fonts familiars, genera por entre els joves de l'equip de Sils. Amb tot, però la policia està a l'espera de la Federació per si poden posar noms i cognoms al jove. Les diligències passaran a mans del jutge i caldrà veure si és un cas que acabarà amb detenció o un investigat per lesions.

D'altra banda, el jove lesionat que presenta una paràlisi facial i va ser intervingut a l'hospital Josep Trueta el dia 3 de març. Abans, però va ser atès el dia del partit pel SEM i segons fonts familiars, el van portar cap a un centre sanitari privat per la Mútua de futbolistes. Un aspecte, però que denuncien que els ha comportat molts maldecaps perquè al final aquesta mútua no els cobria el tractament ni les proves perquè hi ha una clàusula que ho denega en cas d'agressions.

Això va provocar que el jove fos atès inicialment a la clínica privada, denuncien fonts familiars, i després els diguessin l'endemà que les proves que haurien de fer-li al fill s'haurien de pagar com ara una ressonància, un TAC, entre altres.

Davant dels fets, van decidir portar el jugador a l'hospital Josep Trueta de Girona el dia 2 de març i aquí els van confirmar que presentava una fractura i que li calia una cirurgia maxil·lofacial arran de l'agressió al camp d'esports. Una intervenció que se li va fer l'endemà i va ingressar al centre sanitari. En aquests moments el jove es troba psicològicament molt afectat, indiquen fonts familiars, i amb por per les conseqüències físiques d'aquesta agressió, ja que ara té una paràlisi a la cara.