El Bàsquet Girona veu competir a Europa com un pas més per créixer

A onze jornades pel final de la fase regular de la lliga Endesa, el Bàsquet Girona és 13è, amb tres triomfs de marge (9) sobre un descens que marca el Breogán (6). La victòria, d'infart, de diumenge contra l'Obradoiro a Fontajau amb la miraculosa cistella de Juani Marcos a dues dècimes del final ha sigut revitalitzadora. Encara no hi ha res fet i, òbviament, la permanència continua sent l'objectiu número u, però respirar a la classificació també pot obrir la porta a fites més ambicioses. És aquí on entra la pugna per jugar a Europa l'any que ve. Aquesta temporada només cinc clubs de l'ACB, Girona, Granada, Manresa i els dos ascendits, Palència i Andorra, no han participat en tornejos continentals. Classificar-s'hi no és massa car i, de fet, la campanya passada els gironins, que es van salvar a la penúltima jornada, s'hi van quedar a prop: a Europa hi va anar fins al tretzè (Saragossa).

Barça, Madrid, València i Baskonia (Eurolliga); Gran Canària i Joventut (Eurocup); Tenerife, Unicaja, UCAM Múrcia, Breogán i Obradoiro (Champions) i Bilbao i Saragossa (Europe Cup FIBA) han sigut els representants espanyols a Europa aquest curs. Els aragonesos, tretzens a l'ACB la temporada passada, no van arribar a la quarta competició continental pels seus mèrits esportius sinó gràcies a una invitació de la FIBA. Aquí és on també es podria agafar el Bàsquet Girona, perquè el seu president, Marc Gasol, interessat a continuar fent créixer el club, està molt interessat en la possibilitat d'anar a Europa. Permetria disputar més partits, accedir a millors jugadors amb aquest reclam, i posicionar la marca del club al continent. La FIBA, d'entrada, no permet que equips classificats en les sis darreres posicions de les seves lligues juguin els tornejos que organitza, amb la qual cosa la via directa es tancaria en la dotzena posició. Ara mateix el Girona és tretzè, amb els mateixos triomfs (9) que l'onzè (Saragossa) i dotzè (Bilbao). La desena posició, que marca el Baxi Manresa, queda més lluny (12). Tots aquests tres rivals han de passar encara per Fontajau i guanyar-los podria ser determinant no ja només per la permanència, sinó també per conduir l'equip a Europa. El curs anterior els gironins es van salvar amb 11 victòries i en aquests moments de temporada en sumaven una menys que ara. Els pròxims partits contra UCAM, València i Manresa podran determinar a què aspirarà el Girona.

Èric Vila: «Encara ens falta interioritzar el joc»

El Bàsquet Girona ja és l'equip de Fotis Katsikaris? Respon el gironí Èric Vila: «Això és un procés, però crec que s'ha notat el canvi a la banqueta. La setmana ens va anar bé per entendre què volia i el canvi pel que fa al joc ja està una mica establert, tot i que ens falta interioritzar-lo i comprendre els mecanismes. Durant l'aturada, això sí, hem fet un pas endavant», defensava, per finalitzar dient que «els nous fitxatges ens han anat molt bé».