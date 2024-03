Cada cop queda menys perquè el MIC (Mediterranean International Cup) torni a omplir els camps d’una quarantena de municipis gironins aquesta Setmana Santa. En el marc d’aquest compte enrere, aquesta tarda s'ha presentat el torneig al Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona amb la presència d’Oriol Romeu i Cata Coll, futbolistes dels primers equips masculí i femení del FC Barcelona. La competició es disputarà del 27 al 31 d’aquest mes de març en quaranta municipis de la demarcació, alguns dels quals amb més d’un estadi. Ho farà amb una participació rècord de 412 equips i amb la presència de més camps que mai: 56. Els més de 8.000 participants es repartiran en 9 categories i disputaran 1.012 partits. Figueres tornarà a acollir la cerimònia d’inauguració i repetirà, juntament amb Palamós, com a seu de les finals que es jugaran entre el dissabte i diumenge d’aquella setmana. Breda, Celrà, Vilamalla i Maçanet de la Selva són les quatre noves seus de l’edició d’enguany.

«És una experiència única que et permet enfrontar-te a grans equips i descobrir zones noves de la Costa Brava. És una setmana molt bonica i el MIC pot arribar a fer viure sensacions com les que es poden experimentar en uns Jocs Olímpics. A la mainada que hi participi engany els recomano gaudir i no obsessionar-se amb les victòries», ha dit Romeu. Per la seva banda, Cata Coll també hi ha dit la seva. «Espero que la mainada el pugui gaudir i aprengui moltíssim de l que li passi. A més a més fa molts anys que aposta pel futbol femení i és fonamental fer-ho perquè pugui seguir creixent».

Mentrestant, el director del torneig Juanjo Rovira se sincerava. «A l’octubre ja teníem clar que aquesta edició seria històrica. Mai havíem superat el miler de partits ni els 400 equips. Les xifres són una passada. És una bogeria. Hem encarat el creixement amb molta determinació i també amb ganes. Ara tenim la il·lusió que tot surti rodó». A l’acte hi han estat també d’Anna Julià, cap de la Representació Territorial de l’Esport a Girona; Jordi Masquef, diputat d’Esports de la Diputació de Girona i vice-president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Íñigo Roy, director d’estratègia de comunicació i patrocinis de CaixaBank i Valentín Farràs, director del CosmoCaixa.