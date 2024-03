Serà una edició històrica. Aquest ha estat el missatge principal en la presentació del 72 Rally Motul Costa Brava d'aquest matí al Pont de Pedra de Girona, amb la presència de les autoritats, les federacions i els patrocinadors que fan possible que, ara com ara, el ral·li més antic de l'estat sigui la millor prova d'històrics d'Europa. Del 14 al 16 de març, la setanta-dosena edició oferirà tot l'espectacle i l'ambient dels vehicles històrics, ja sigui al podi del Pont de Pedret de Girona, al parc d'assistència de Fornells de la Selva i als mítics trams de la demarcació, que han escrit la història dels ral·lis al país.

Ras i curt, el 72 Rally Motul Costa Brava serà una de les millors edicions de la seva llarga història, i la més gran d'ençà que, organitzat per RallyClassics, es va convertir en una prova de Velocitat i Regularitat per a vehicles històrics puntuable per als Campionats d'Europa i d'Espanya. Per segon any consecutiu, el Rally Motul Costa Brava ha batut el seu propi rècord d'inscripcions, arribant als 240 equips en competició, a més de 7 equips en la categoria Legend d'exhibició. Per damunt de tot, destaquen els més de 160 vehicles participants en l'apartat de Velocitat, una dada extraordinària que referma l'estatus del Costa Brava com a prova far de l'especialitat en l'àmbit internacional. En l'apartat de Regularitat hi competiran prop de 80 vehicles.

Una altra dada de rècord és l'augment de la participació dels equips estrangers. Més de 150 equips, un 63% del total, es desplaçaran a la demarcació de Girona provinents de 20 països diferents, entre els quals indrets tan llunyans com els Estats Units, Argentina o Antigua i Barbuda, a més d'una quinzena de països europeus. Per a Alex Romani, president del Club RallyClassics, "Rally Costa Brava és ja una marca plenament consolidada internacionalment, que a més d'oferir un espectacle únic per als amants de l'automobilisme, i ser el ral·li amb més participació del Campionat d'Europa, ajuda a potenciar el turisme en temporada baixa a la demarcació de Girona. No podem estar més feliços en la prèvia d'aquesta setanta-dosena edició".

Quant a la participació femenina, el programa #MotorDona continua donant fruits. Creat per RallyClassics el 2022, vol donar visibilitat a la participació i el talent femení en el món de l'automobilisme clàssic. En el 72 Rally Motul Costa Brava participen 70 dones, entre pilots i copilots. Així doncs, el 15% del total de participants són dones, que arriben al 28% del total entre els copilots. A més, el programa #MotorDona també potencia la implicació de les dones en altres vessants de la cursa, tant dins de l'organització com en les tasques de mecàniques, enginyeres, caps d'equip o comissàries.

Un museu en acció

Un dels aspectes més atractius del 72 Rally Motul Costa Brava és l'espectacular varietat i qualitat dels vehicles participants, que converteixen la prova en un autèntic museu en viu de la història dels ral·lis. Ja és tradicional que RallyClassics dediqui cada nova edició del Costa Brava a un episodi cabdal del seu ric llegat. Enguany, la setanta-dosena edició recorda la històrica victòria de Michele Cinotto i Emilio Radaelli en el Costa Brava del 1984, al volant d'un Audi Quattro A2. Aquesta parella de pilots italians participaran en la categoria Legend d'exhibició amb una rèplica d'aquella mateixa unitat de fa quaranta anys.

Cinotto i Radaelli seran les estrelles de l'homenatge a l'Audi Quattro, que se celebrarà el dijous dia 14 a la tarda, al podi del Pont de Pedret, a Girona. En el Costa Brava participen deu unitats d'aquest vehicle mític, de totes les versions i evolucions que van competir en la primera meitat dels anys vuitanta. El Quattro no estarà sol, perquè en el mateix acte també s'homenatjarà al Lancia Stratos, en el 50è aniversari del seu primer títol mundial de ral·lis, el 1974, amb la presència de les quatre unitats que participaran en aquesta edició.

El 72 Rally Motul Costa Brava també permetrà gaudir d'una allau de vehicles mítics en acció. Per exemple, hi haurà dues unitats del Lancia Rally 037 (el successor de l'Stratos); més d'una vintena de BMW M3; 40 Porsche 911, 25 Ford Escort o 5 Renault 5 Turbo, entre moltíssims més. Són vehicles històrics de Grup 4, Grup B, Grup A i fins i tot Kit Car. D'aquesta enyorada categoria hi haurà 4 unitats, incloent-hi els dos Seat Ibiza Kit Car de la col·lecció de la marca, que enguany celebra el 40è aniversari del Seat Ibiza, amb un equip format per sis d'aquests models.

Un programa farcit d'activitats

El 72 Rally Motul Costa Brava engegarà dijous 14 a la tarda amb l'homenatge a l'Audi Quattro i el Lancia Stratos, al podi ubicat al pàrquing del Pont de Pedret de Girona, amb la posterior signatura d'autògrafs dels participants. Aquest serà el punt de sortida de les dues etapes, el divendres dia 15 i el dissabte 16. Aquests dos dies, el parc d'assistència de Fornells de la Selva serà l'escenari d'activitats diverses per al públic, que també podrà veure els vehicles i els pilots de prop.

El recorregut del ral·li consta de tres trams diferents cada dia, als quals es faran dues passades. Els Àngels, Santa Pellaia Curt i Salions-Sant Grau Curt l'etapa de divendres; Osor, Collsaplana i Cladells l'etapa de dissabte. En total, 160 quilòmetres contra el cronòmetre. Tots aquests trams, tret de Salions-Sant Grau, van formar part de l'itinerari del Rally Costa Brava de 1984.

Carreteres mítiques, amb l'asfalt perfecte i no excessivament ràpides: les carreteres ideals per a gaudir del pilotatge i l'espectacle dels vehicles històrics. Aquesta és la raó de ser del Rally Motul Costa Brava; enguany, més gran i millor que mai.