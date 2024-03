El voler i no poder del Banyoles

Els retorns, a l’estiu passat, de jugadors com Ignasi Massó, Quimo Rodríguez, Ferran Nierga i Sergi Ferrusola intuïen el Banyoles com un dels clars candidats a estar a la zona alta de Primera Catalana. A l’hora de la veritat, però, els del Pla de l’Estany s’han vist perjudicats per les lesions -d’entre els quals, de peces importants- i de l’infortuni de rebre gols a la recta final. Aquests fets han dut els banyolins a ser vuitens classificats i amb l’ascens directe a la Lliga Elit totalment descartat. Ara, tenen deu partits per eixugar els vuit punts que el separen del play-off.

A principi de temporada «la voluntat era estar entre els cinc primers», reconeix Francesc Ayats, l’entrenador escollit pel club aquesta temporada després de la marxa de Roger Vidal al Figueres. «Ens costa trobar una regularitat. A la primera volta ens van perjudicar molt les baixes», afegeix. Ferru es va perdre quasi tot el primer tram de lliga i Quimo i el porter Martí Bartrina duen dos mesos lesionats i no reapareixeran dissabte a Montcada. A la Lliga Elit només puja directe el campió i, amb tota probabilitat, ho serà el Manlleu. El conjunt osonenc, precisament, va trencar la bona dinàmica del Banyoles el diumenge passat (1-2) i ara l’ha deixat a 18 punts de distància. El segon classificat disputarà el play-off d’ascens (ara, ho és l’Argentona i el visitarà el 23 de març) i el tercer millor dels tres grups també el jugarà (actualment, ho és el San Juan de Montcada, del grup 2). Dels últims set enfrontaments, l’equip només n’ha perdut un, contra el líder: «L’objectiu és el segon lloc, no el perdem de vista. Ara, estem competint molt millor», afirma Ayats. Torna Joel Cat i arriba Pedrosa En aquest mercat d’hivern el Banyoles s’ha reforçat amb el migcampista Joel Cat, que torna mig any després d’un impàs al Figueres, i amb el defensa David Pedrosa, fitxat per l’Olot i pendent de recuperar-se plenament d’una lesió. «En un principi, la idea és no reforçar-nos més; hi ha confiança amb els que som». «L’ascens a Segona A va ser la llavor del Girona que coneixem avui» Del filial al primer equip I és que tard o d’hora els del Miquel Coromina i Moretó volen recuperar el terreny perdut: fa només tres anys jugaven a Tercera Divisió. L’entitat que presideix Pau Teixidor va apostar l’estiu passat per Ayats, un tècnic de la casa. La temporada passada estava dirigint el filial, el Cornellà del Terri, de Tercera Catalana, i anteriorment havia entrenat equips base del club, fins a juvenils. «El club m’està deixant treballar amb comoditat i sento que em donen suport. Però no m’amago que l’objectiu era estar entre els cinc primers i no hi estem», respon el tècnic banyolí sobre si veu perillar el seu lloc.