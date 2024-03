«La Copa Catalunya és el partit més important de la nostra història»

Joan Agustí (Olot, 1953) i la seva particular visió de concebre el futbol han permès a l’Olot ser el pròxim dimecres dia 20 de març a la final més solidària de la Copa Catalunya, on els garrotxins, fidels als valors que els han dut fins aquí, intentaran donar la sorpresa per guanyar-li el títol a l’Andorra.

Què suposa per al club tornar a acollir la final de la Copa Catalunya i, sobretot, ser-ne un dels finalistes?

És el partit més important de la nostra història. Considerem que la Copa Catalunya és el torneig més important que es disputa al nostre país, així que pot imaginar-se què representa per nosaltres. Poder disputar la final a casa i al costat de la nostra afició és una alegria. Ens fa molta il·lusió.Espero que això augmenti els decibels de passió durant els 90 minuts de partit.

L’Olot ha guanyat molts campionats, però mai una competició com aquesta.

No, mai s’ha arribat a la final de la Copa Catalunya. És la primera vegada que la jugarem, per això és tan important.

Som conscients que l’Andorra és el favorit, però nosaltres tenim el repte de portar la contrària a la lògica. Volem aixecar la Copa

L’Andorra és el «favorit» i, alhora, el millor rival que podia tocar?

Enfrontar-nos a un Segona Divisió és un repte. Som conscients que l’Andorra té moltes més possibilitats de guanyar la final que no pas nosaltres, però, per aquest motiu, nosaltres tenim el repte de portar la contrària a la lògica. Volem intentar ser nosaltres els qui acabem aixecant la Copa.

El ritme de la venda d’entrades va molt bé: ja se n’han venut més de 2.000 i continua augmentant. El Municipal d’Olot s’omplirà per a l’ocasió?

Ha de quedar clar que és un partit que organitza la Federació Catalana de Futbol (FCF) i, per tant, nosaltres controlem molt poc del procés de venda. Volem agrair a la FCF per haver-nos permès donar preferència als nostres socis a l’hora de comprar les entrades. Hem d’agrair també al Palamós per haver retirat la seva candidatura i a l’Andorra per donar-nos totes les facilitats del món; la primera acceptar venir a jugar aquí i la segona que siguem la seu, encara que siguem una seu neutral. Omplirem el camp, i tant! El fet que el preu de l’entrada sigui simbòlic a vegades fa que la gent no valori tenir-la i a última hora no es presenti, però confio que tothom hi anirà.

La Copa Catalunya tindrà una vessant solidària i destinarà 0,75 cèntims d’euro de cada entrada venuda (tenen un preu de 2 euros) a la Fundació Albert Bosch. Va ser una iniciativa del club?

Teníem clar que volíem fer alguna cosa diferent i convertir aquesta final en una final solidària. El club va fer la sol·licitud a la FCF i se’ns va atendre immediatament. Malgrat que el preu de l’entrada sigui simbòlic, part d’aquest import es podrà recaptar per condicionar i humanitzar la zona d’oncologia pediàtrica de la Vall d’Hebron a través de la Fundació Albert Bosch.

El lema de la final seria «un altre futbol és possible»?

Per nosaltres ser a la final és la demostració que un altre futbol és possible. Si l’Olot, amb una estructura de club molt diferent a la resta, és capaç d’arribar a aquesta final, vol dir que ho és. Som conscients que l’Andorra és el favorit i que, per tant, tenim poques possibilitats, però estem posant en rellevància el que fem a Olot: un futbol base molt transversal amb un número de becats i becades importantíssim, un futbol inclusiu i social que col·labora amb entitats i que constantment posa reivindicacions al damunt de la taula.

En moments com aquest, es valora més la feina feta? Com ho viu vostè com a president?

Valoro la feina que s’ha fet, però ho faig tant des de la directiva com des dels socis i aficionats de l’Olot. Penso que aquest èxit de l’Olot s’ha de compartir amb la resta de clubs.

Quin ambient es respira aquests dies a Olot?

A dins del club, l’ambient és formidable. Estem fent una molt bona temporada a Tercera Federació i ens agradaria que la Copa Catalunya fos una festa de tot el futbol de la província. El futbol canvia molt ràpidament, ha quedat clar que el Girona és en l’actualitat un dels clubs més importants de l’estat espanyol i, a les comarques gironines o, fins i tot, a la Catalunya interior, el club que estaria per darrere del Girona seria l’Olot. Ser a la final de la Copa Catalunya no és només un èxit de l’Olot, sinó de l’esforç que fan tota la resta de clubs per tenir rellevància en un món on, segurament, representem l’1 o el 2 per cent de les llicències a Catalunya.

Què significaria guanyar un títol abans d’encarar l’últim tram de temporada, en què l’equip és líder buscant l’ascens directe a Segona Federació?

A part que se’ns posi la pell de gallina en el moment d’aixecar el títol -en l’hipotètic cas de guanyar la final-, significaria donar consciència que podem estar al màxim nivell amb molt poques llicències, molt d’esforç, molt treball, molta afició i molta passió.