L'Olot ha encaixat una dolorosa derrota al camp de l'Hospitalet (1-0) que obre la lliga. Un solitari gol d'Albert López aprofitant un error de marca a l'inici del partit ha donat el triomf als riberencs. Els garrotxins continuen líders, però veuen com l'equip dirigit per l'empordanès Joan Sánchez se situa a quatre punts amb l'average particular empatat. La derrota acaba amb la imbatibilitat dels de Dólera a domicili tretze jornades després.

La sortida de l'equip de Joan Sánchez ha estat imponent, de qui sap que segurament es jugava una de les últimes bales que li quedaven per no perdre el tren de l'ascens directe. Amb molt de perill per les bandes, els locals han començat amenaçant la porteria de Mourin ben d'hora. Tot just al minut tres, Lasso ha perdonat el primer gol. Sanku ha guanyat el xoc amb Barnils i la línia de fons, ha centrat i Lasso, arribant de segona línia, ha perdonat des del punt de penal. L'ensurt encara no s'havia digerit en el conjunt volcànic quan ha arribat el gol en contra. Rubi s'ha desfet sense massa oposició de Bigas i la seva centrada ha trobat sol al segon pal Albert López. El jugador només ha hagut de dirigir la rematada per avançar el seu equip (5'). L'Olot es veia clarament superat i sense solucions en el primer quart d'hora. Potser era el primer cop d'aquest curs on els garrotxins es veien sotmesos: sense pilota, sense trepitjar camp rival i incapaç d'intimidar.

Reacció sense gol

Superat l'equador del primer temps s'ha vist un Olot més reconeixible. El rival ha hagut d'aixecar el ritme i els olotins han començat a crear perill i jugar a camp contrari. Mas ha estat el primer d'avisar. El xut del pitxitxi ha estat bloquejat per la defensa hospitalenca (25'). Ha estat el preludi de l'ocasió més clara dels visitants en el primer temps. Chabboura s'ha tret una centrada enverinada que Aliaga ha salvat a l'últim moment (28'). El refús ha continuat viu, però Mas, molt escorat, no l'ha pogut fer bo. Les aproximacions dels de la Garrotxa ja eren la tònica. Les sensacions eren unes altres, l'Olot amenaçava. El protagonisme ha tornat ha estat per Chabboura. El davanter de l'Armentera ha engaltat una centrada de Maynau al segon pal que ha topat amb Aliaga (35'). El porter local s'ha mostrat molt segur i ha estat clau perquè l'Olot no empatés abans del descans. De fet, Aliaga encara ha tingut temps de treure una bona mà a un xut llunyà de Pedro (38') i blocar una rematada de Chabboura al descompte. La potent arrencada de l'Hospi i les intervencions d''Aliaga han estat suficients per decantar el marcador al descans.

El pas endavant de l'Olot en el tram final de la primera part ha perdut la continuïtat a l'inici del segon temps. Els garrotxins tenien la pilota, però no incomodaven l'Hospi. Els de Joan Sánchez han tingut la primera ocasió a la represa. Sehou ha xutat massa creuat després de superar Bigas (52'). El líder ha tardat una mica a generar perill, però ha estat clar. One ha salvat amb el cap una rematada de Mas que anava cap a porteria (62'). Sense saber trobar les escletxes per fer mal als riberencs en l'últim terç, l'Olot s'ofuscava a poc a poc. Un xut de Barnils de lluny ho demostrava (68'). El conjunt local era capaç d'anar traient el cap. Albert López ha recordat a l'Olot que podien penalitzar en qualsevol moment amb una rematada a córner (m.70).

En els darrers minuts, l'Olot s'ha llençat a buscar l'empat amb més cor que res més. Uri González ha estat a punt d'aconseguir-ho, però Aliaga s'ha avançat abans que el migcampista pogués rematar. Mas també ho ha intentat amb un tímid cop de cap que ha sortit alt (87'). Ha estat l'últim intent visitant. L'Olot ha vist com la lliga es tornava a obrir amb la derrota a la Feixa Llarga.

FITXA TÈCNICA

Hospitalet: Aliaga, Rubi, Vicente, Raúl Martínez, Lasso (Lobato, m.75), Alcover, Sehou, Albert López (Ander Montori, m.71), Sanku (Óscar Gómez, m.64), Mamau (Vitalie, m.75) i One.

Olot: Mourin, Maynau, Barnils, Juvi, Terma (Ufano, m.64), Marc Mas, Pedro, Forés, Uri González, Bigas (Blázquez, m.75) i Chabboura (Roquet, m.85).

Àrbitre: Serrat Susi. Va amonestar els locals Rubi, Lobato, Óscar Gómez i Raúl Martínez i els visitants Dólera (entrenador) i Barnils.

Gols: 1-0, m.5: Albert López.