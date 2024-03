Dawda dona el triomf al Girona B en el descompte (4-3)

El Girona B va sumar tres punts claus en la lluita per la permanència. L’equip de Sergi Mora va superar 4 a 3 la Grama amb un gol en el descompte de Dawda que va fer esclatar l’eufòria a Riudarenes. Un triomf vital tant per la necessitat de sumar contra un rival directe, com per les formes, amb l’equip mostrant la maduresa per remuntar dos cops un marcador advers.

El filial va tenir un contratemps només començar. Peris va avançar els visitants en la primera acció de perill. La ferida es faria més gran al minut 20, quan de nou Peris va superar Lucas.

La reacció del Girona arribaria a la segona part. Papa Dame escurçaria distàncies primer, i Garrido empataria el matx després. Semblava que el més difícil estava fet i els blanc-i-vermells podrien buscar els tres punts, però Peris va apuntar-se un hat-trick que deixava els locals de nou per darrere.

El contratemps no espantaria el Girona B. Garrido, clau amb els seus gols en aquesta segona volta, tornaria a igualar el partit. La traca arribaria al descompte, quan Dawda marcaria el gol de la victòria. El primer gol del davanter després de la greu lesió que va patir.