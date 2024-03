És temps de Copa. És moment per a il·lusionar-se, de nou, amb aquest Spar Girona. És hora de canviar un altre cop el xip i pensar que tenim l’Uni a només tres partits d’un títol. L’Estudiantes espera demà passat (20.30h) a Huelva l’equip de Roberto Íñiguez en els quarts de final de la competició, i les gironines s’hi presentaran amb tota l’ambició del món, o almenys aquest és el discurs. «L’Uni ha d’estar a les finals i guanyar-les», han admès avui, sense embuts, dues veus autoritzades dins del vestidor, Ainhoa López i Sandra Ygueravide.

Diuen que no han parlat de cap possible celebració en cas de victòria, però no amaguen que a pesar de l’any irregular que estan protagonitzant aquest és l’objectiu. «La idea és anar a guanyar», ha insistit la base, que ha recordat que la Copa «és la competició més maca per a tots els equips i per als aficionats». Si contra el Besiktas, a les semifinals de l’Eurocup, el pla que havia traçat Íñiguez en l’operació remuntada va fracassar, ara la recepta passa per «jugar tots els partits amb mentalitat guanyadora i sense anar més enllà». «L’equip s’ha unit més amb tot el que ens ha passat i ara només ens queda donar-ho tot primer a la Copa i després a la lliga», assegurava López.

Bertsch, Canella i Ygueravide durant l'entrenament d'aquesta tarda, amb Íñiguez i Sargatal al fons / Marc Martí Font

El primer rival serà demà passat l’Estudiantes, en els quarts de final «més difícils» de tota la competició. Les madrilenyes es troben, de fet, per davant l’Uni a la lliga (quartes i cinquenes, respectivament, amb el mateix balanç de 15 triomfs però un partit més per a les col·legials) i no seran fàcils de derrotar (a Fontajau en lliga es van imposar per un clar 60-78 que va acabar costant la destitució de Laura Antoja). «Hem de fer el nostre partit, tenir la mentalitat que cada partit és un món. Qualsevol pot donar la sorpresa a la Copa», va recordar Sandra Ygueravide. Segons la base «són un rival dur i físic, serà clau mantenir el nostre ritme i no jugar al que elles volen». Ainhoa López ho va secundar: «partit a partit haurem de guanyar els millors rivals per guanyar el títol. L’Estudiantes és el primer i ens ho posarà difícil». El camí també el marca el 56-65 del partit de lliga a Madrid, on l'Uni es va refer de la derrota en l'anada a casa.

Les dues jugadores de l’Spar Girona no creuen que el fet que ara la Copa no asseguri plaça a l’Eurolliga no li restarà competitivitat: «és un títol i totes les jugadores el que volem és guanyar títols per als nostres clubs», ha indicat Aihoa López. I ho ha reblat Ygueravide: «guanyar-la ens podria donar un plus de cares al final de temporada», que es presenta apassionant. Superada aquesta setmana la Copa, la lliga entrarà en la recta final, amb unes últimes cinc jornades frenètiques que acabaran desvetllant els enfrontaments dels play-off.

Les gironines viatjaran amb tot l’equip, fins i tot Labuckiene, que s’ha perdut els dos darrers enfrontaments per la lesió que es va fer contra el Perfumerías Avenida en una de les primeres accions del partit. La seva participació al torneig és una incògnita. Ara bé, pel que han explicat les jugadores, no sembla lluny el moment que Íñiguez tingui a disposició, miracle, les 12 professionals. En cas de derrotar l'Estudiantes aquest dijous a quarts, el rival a semifinals sortiria del València-IDK Euskotren.

Subscriu-te per seguir llegint