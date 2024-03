La Copa Catalunya, el títol que falta al currículum de Bigas

L’Olot afrontarà avui un dels partits més importants dels seus 103 anys d’història. L’equip garrotxí és un dels dos finalistes de la Copa Catalunya, que, a més a més, es jugarà al Municipal d’Olot. L’estadi estarà ple a vessar per a l’ocasió, amb totes les entrades exhaurides (2.618 en total) abans del gran dia; un motiu més per a què els de Pedro Dólera intentin donar la sorpresa contra l’Andorra de Segona Divisió.

El lateral David Bigas, que acaba de celebrar els 150 partits amb l’Olot i n’és un dels capitans, assegura que «tenim una il·lusió tremenda, ganes de competir i que surti de cara la moneda». El peraladenc confirma les paraules del president Joan Agustí en una entrevista a Diari de Girona: «És un partit històric. L’Olot no ha jugat mai una final i, que, a sobre, sigui la de la Copa Catalunya, com a club arrelat al territori i que se sent molt català, fa que encara sigui més important. La jugarem amb molt seny perquè ens enfrontem a un rival de superior categoria i que juga molt bé a futbol».

L’Andorra arribarà a Olot enmig d’un moment complicat a LaLiga Hypermotion. El conjunt dirigit per Eder Sarabia va perdre dilluns passat contra l’Amorebieta (0-1), després d’encaixar un gol en el minut 88, en un duel clau per a la salvació. Ara, els andorrans es troben a només dos punts del cuer -entrenat per Jandro Castro- i són un dels candidats al descens a 1a RFEF. «Tot i no anar bé a la lliga, l’Andorra és un equip que juga molt bé, amb intensitat i que et sotmet. Però nosaltres també tenim un molt bon equip, competirem, plantarem cara i intentarem guanyar. Juguem a casa», manifesta. El futbolista reconeix que «des del principi, abans que sortís la seu, desitjàvem que fos a Olot. És l’escenari ideal. Guanyar-la seria increïble».

Bigas recorda que «ens hem guanyat el dret a poder somiar amb la Copa». «Vam guanyar dissabte el Mollerussa (2-1), som líders i tenim un bon coixí respecte al segon (de 7 punts). Hem pogut preparar bé la Copa i només pensem en això. Les finals es guanyen», afegeix.

La tercera és la bona

Aquesta serà la tercera Copa Catalunya que juga David Bigas. El lateral té experiència a la competició amb el Girona, la temporada 2014/15, i el Llagostera, la temporada 2019/20, però amb els dos clubs va quedar subcampió. A l’Olot, com bé comenta Bigas, «l’expert de Copes» és Pedro Dólera. I és que l’entrenador va guanyar amb l’Europa la primera final que disputava l’aleshores defensa blanc-i-vermell. «A veure si a la tercera és la bona. M’agradaria molt tenir aquest títol al currículum», sospira Bigas.

Per la seva part, Dólera apunta que «un partit com aquest s’ha de preparar des de la calma»: «Hem de gaudir. No és una situació habitual per a un equip no professional, però treballem amb tota la il·lusió possible per fer bé la feina. L’Andorra és un rival que quatre categories més i el que té la màxima possessió de pilota a Segona. Segur que ens sotmetrà. Intentarem imposar el nostre estil per treure’ls la pilota i ser verticals i valents. L’afició és clau, on no arribin les cames hi ha d’arribar el cor. No només el nostre, sinó el dels nostres seguidors. Seria històric».

Ho comparteix Bigas, que va camí de convertir-se en una institució a la Garrotxa. «Em sento part de l’Olot, són molts anys. Guanyar la Copa Catalunya seria fer història amb el club. A part que aquest títol ens donaria una empenta de cara al final de temporada. Crec que l’Andorra ens tindrà el mateix respecte que li tenim nosaltres perquè hem eliminat tres Segones B (Badalona, Sant Andreu i Europa). En hem plantat a la final amb garanties, humilitat i passió», conclou.

