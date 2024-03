«Em va saber molt greu perdre d’aquesta manera a la Copa però encara hi som a temps a la lliga»

Encara des de Huelva, on avui ha participat en una reunió amb els presidents de la Lliga Femenina, Cayetano Pérez valora, l’endemà d’una duríssima eliminació a la Copa, la situació. Admet que l’equip no va estar a l’alçada, demana disculpes a l’afició però demana un últim vot de confiança.

Després de l’eliminació va demanar disculpes a l’afició a través d’un tuit. Sentia que ho havia de fer?

A mi, personalment, em va saber molt greu perdre d’aquesta manera a la Copa, que no haguéssim pogut estar a l’alçada. L’afició havia fet un gran esforç per estar al costat de l’equip a Huelva, i el mínim que podia fer era demanar-los disculpes en representació del club.

«No s’està competint a l’alçada del que significa portar la samarreta de l’Uni», va escriure al missatge. També ho creu aixi?

L’Uni té una història i cada any hem anat creixent, jugant finals i guanyant algun títol. Tenim un cert historial al darrere i quan es configuren les plantilles i es creen il·lusions entre els seguidors és perquè els volem donar el màxim d‘entrega i d’alegries. I ara no ho estem fent.

Per què no s’està competint com s’esperaven?

Jo diria que per un cúmul de circumstàncies. Aquesta setmana ho hem tornat a veure, amb lesions i malalties. Però no és cap excusa. Sabem que també toca fer un pas endavant a la pista.

L’Uni està perdent rellevància esportiva amb els resultats de l’any passat i tal com va aquest?

La lliga està creixent, estan entrant estructures més grans, equips que estan integrats en estructures ACB. Abans dèiem que per estar a l’alçada calia fer un passet més, però ara hem de fer-ne dos o tres per estar al seu nivell. Per fer això calen recursos i aquests recursos a vegades són limitats. A Girona podem arribar fins on podem arribar. El que hem de tenir clar és que per seguir allà amb els millors hem de continuar enfortint l’estructura del club, si no serà difícil dur les millors jugadores i mantenir les que tenim.

I ara què? Es pot aspirar a fer alguna cosa a la lliga després de les decepcions a l’Eurocup i la Copa?

Ara ens toca reflexionar. Encara queden dies fins el proper partit, que ens visita el Celta el dijous 28. Hem de preparar-nos per rematar la lliga i ser als play-off i allà veurem fins on podem arribar. Jo hi crec. Sé que la plantilla que es va dissenyar és llarga, amb gent que ens pot aportar moltes coses. Falta que donin el pas endavant. La nostra afició s’ho mereix. Hem d’intentar donar-los alguna alegria aquesta temporada.

L’Uni té aquest any el pressupost més alt de la història?

És un dels pressupostos més alts, això segur, a la vora dels 1,9 milions. La inversió hi és, ara cal trobar resposta a la pista. Hi ha hagut partits molt bons i d’altres que no ho han sigut tant. Les lesions, l’excés de partits, els viatges, també afecten, tot i que no han de ser excusa. Jo tampoc crec en la mala sort. Potser n’hi pot haver una mica, però segurament hi ha coses que no es fan prou bé. Hi ha coses que podríem fer millor.

Demanaria a les jugadores que facin un últim esforç per acabar el curs de la millor manera possible

Què va dir a les jugadores i a l’staff?

No hem parlat massa perquè la veritat és que tothom està molt afectat. No només les jugadores, també els directius desplaçats a Huelva. Això que ens ha passat és un daltabaix. Si hi parlo, els diria que ens toca seguir treballant i millorar, que facin un últim esforç per acabar la temporada de la millor manera possible. El potencial de les jugadores és indiscutible, ara cal que el demostrin també a la pista.

S’ha de professionalitzar més el club?

Hem de millorar les estructures de moltes coses. En serveis mèdics, fisioterapeutes, recuperadors... els clubs d’estructura ACB tenen uns mitjans que nosaltres no tenim. Però no només hem de créixer en l’àrea esportiva, al club al final som tres persones, aquí també hi ha marge. Per fer-ho, però, és clar, calen més abonats i patrocinadors, i més ajuda de les institucions.

Són més a prop de integrar-se al Bàsquet Girona com ja ha passat amb la base?

No crec que el Bàsquet Girona vulgui quedar-se amb l’Uni, i l’Uni tampoc ho vol així. Si algun dia passa alguna cosa, serà per seguir sumant esforços i fer les coses millor, com hem fet amb la base. Estem fent una bona feina. El Bàsquet Girona té coses molt bones, i nosaltres també en tenim. La suma ens ha de fer millors sense que ningú hagi de perdre l’essència.

Estan planificant el curs que ve?

Hem començat a parlar, però encara no del tot. Comencem a mirar coses.

El projecte de l’Uni s’ha de reconstruir o replantejar?

El projecte continua. El que s’ha de fer és millorar aquelles coses que podem millorar, dotant-nos de més recursos. Millorar vol dir més estructura, més professionalització, més abonats i més patrocinadors. Cada any hem intentat millorar el projecte. Sempre tenim autocrítica, però si mira enrere veurà com hem anat millorant. Es tracta d’això, de lluitar per seguir fent-ho.

