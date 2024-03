Fotis Katsikaris: "El derbi contra el Manresa és una final, així com la resta de partits fins a final de temporada"

El Bàsquet Girona rebrà demà el Baxi Manresa en el derbi català a Fontajau (18:00 hores). Els gironins afronten el duel en un bon moment, després de la gran victòria que van aconseguir la passada jornada contra el València (92-88). Jugar a casa és un factor determinant per als de Fotis Katsikaris, que podria recuperar Maxi Fjellerup un cop recuperat de les molèsties.

EL PARTIT

"De mica en mica anem recuperant jugadors que estaven tocats. Treballem bé. Acabarem de definir la convocatòria després de l'entrenament d'avui. Serà un partit dur, com tots. El Baxi Manresa és un equip que exigeix als seus rivals jugar a un ritme molt alt, tant darrere com davant, durant gairebé els 40 minuts. És un equip que corre molt bé i aprofita qualsevol error que puguis cometre, acumula molts punts així. És vertical. El rebot ofensiu serà fonamental per nosaltres. La bona concentració per controlar el rebot serà una de les claus. Hem de seguir en atac igual que en l'últim partit, amb poques pèrdues i bones decisions. Fins i tot, podem fer-ho millor. Hem de tenir un atac equilibrat dins de la transició".

EL DERBI

"Juguem a casa i tindrem el suport del nostre públic, que és fantàstic ens ajuda moltíssim en tots els moments. El derbi sempre és un partit especial, necessitarem un esforç extra perquè el Baxi Manresa és un equip molt dur. Li és igual com vagi el marcador, que sempre imposa el seu estil. Haurem d'estar molt concentrats".

LA CLASSIFICACIÓ

"Seguiré en el procés de millorar l'equip i competir contra tots fins a l'última jornada. És la meva filosofia. El pròxim partit contra el Manresa és una final, així com la resta de partits. Vull afrontar-los tots amb aquesta mentalitat i després farem comptes. No ens ajudarà pensar en si estem salvats, mig salvats o no".

L'EQUIP

"Maxi ha tornat als entrenaments, és una bona notícia perquè ens pot donar coses en defensa i en atac. Hi ha algun jugador amb molèsties, però després ho veurem".

EL PERCENTATGE A CASA I A FORA

"Sento que els jugadors tenen confiança jugant a casa i se senten còmodes. Això és un mèrit per al nostre públic, que sempre està amb l'equip. Fins i tot, als moments crítics. La seva ajuda és importantíssima".