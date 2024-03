Bàsquet Girona - Baxi Manresa: Es queden a un pas d'una victòria històrica (83-84)

Amb la mel als llavis. Així és com s'ha quedat el Bàsquet Girona després de remuntar un matx que el Manresa tenia a les mans i que s'ha decidit amb una cistella de Badio a dos segons pel final (83-84).

L’inici de partit prometia emocions fortes, amb l’intent d’una jugada de concurs entre Marcos i Pons que no va sortir. Els dos equips imposaven un nivell d’intensitat i de contacte que feia saltar xispes, i a més, veien cistella amb bastanta facilitat. Iroegbu anotava un triple sobre el límit de possessió, però el Manresa estava jugant amb un pèl més de fluïdesa i llançava des de més enllà del 6,75 amb molta confiança. Tan era així que els del Bages agafaven la primera renda significativa amb cinc triples gairebé consecutius (11-20), però el Bàsquet Girona responia de la mà de Colom i Eric Vila amb la mateixa arma (22-24). El tram final del quart era favorable als manresans, que s’aprofitaven d’una infracció de peus molt clara que els àrbitres no indicaven, però un triple inversemblant d’Iroegbu sobre la botzina del quart permetia minimitzar les pèrdues (25-30).

Els gironins arrancaven el segon quart amb molta energia i es posaven per davant amb quatre punts d’Iroegbu (34-32). A més, els de Katsikaris continuaven veient el cèrcol com una piscina amb triples de Susinskas i Pons, i ja sumaven un estratosfèric 8/12 des de la llarga distància. Per la seva banda, els del Bages es mantenien en el partit gràcies als tirs lliures, aprofitant la situació de bonus del Bàsquet Girona (40-38), i amb un bon moment de Taylor donaven la volta al marcador (40-44). L’abismal diferència de faltes feia indignar Fontajau, que dedicava una sonora xiulada a la tripleta arbitral en un temps mort demanat per Katsikaris per mirar de capgirar la tònica del matx. Després dels xiulets, arribaven els aplaudiments irònics quan -ara sí- els col·legiats sancionaven una falta al quadre manresà. Tot i que els gironins no perdien la cara al partit amb els punts d’Iroegbu i Djordjevic, els bagencs arribaven al descans amb el vent a favor amb una cistella al límit del quart de Robinson (46-52).

A la represa, les pulsacions del partit no baixaven i Fontajau continuava al damunt dels àrbitres, que davant el nivell tan alt d’intensitat no xiulaven tots els contactes. Això donava ales a un BAXI Manresa que veia el cèrcol amb molta facilitat i assolia la màxima avantatge del partit amb els punts de Geben i Taylor (51-63). Era el moment més delicat dels gironins en tot el matx, i això ho sabia Fontajau, que necessitava ben poc per convertir el pavelló en una caldera. Tot i una petita reacció dels de Katsikaris, els manresans tenien el control del partit i amb un parcial de 0 a 6 es col·locaven amb una nova màxima renda (55-69). Colom donava aire amb un triple, però una pèrdua que acabava amb una esmaixada espectacular de Robinson i la càrrega del rebot ofensiu dels de Pedro Martínez deixava molta feina per l’últim quart a l’equip de Katsikaris (60-73).

El període decisiu no començava gens bé pels gironins, que veien com la diferència ja superava els quinze punts (60-76). Aleshores, irrompia la veterania de Colom per anotar una cistella i forçar tres tirs lliures que no desaprofitava, i tot seguit cedia una cistella fàcil a Birch que tornaven a encendre Fontajau (67-76). No obstant, no hi havia manera de retallar més la distància perquè el BAXI Manresa s’estava mostrant molt sòlid en defensa i els gironins no trobaven solucions en atac (69-80). Iroegbu feia creure en el miracle amb un 2+1 a menys de dos minuts pel final i una safata (76-82), i després Sergi Martínez convertia dos tirs lliures per posar els de Katsikaris a només dos punts. A més, en la següent jugada la pressió tenia efecte i els gironins recuperaven la pilota. En l’atac clau que era vital anotar, Susinskas no fallava des de més enllà del 6,75 (81-82), i Fontajau esclatava definitivament quan el seu equip recuperava una nova pilota i Sergi Martínez posava els gironins per davant, després de culminar una històrica remuntada (83-82). Però en aquest esport mai pots cantar victòria fins que estigui al sac i ben lligat. En l’últim atac pels manresans, Badio s’inventava una jugada individual molt complicada que tornava a posar els manresans per davant. Quedaven encara dos segons per aconseguir un altre miracle, però Iroegbu no podria aixecar el tir després del punteig de dos jugadors del BAXI Manresa. Aquest cop la sort no somreia al Bàsquet Girona, però Fontaujau dedicava una gran ovació al seu equip per la mostra de lluita i d’orgull propi que havien donat.

