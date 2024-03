El CPA Olot, el CPA Girona i PA Maçanet lluiten avui pel Campionat d’Espanya

Els grups de xou gironins tornen a l’acció aquest cap de setmana en el XXII Campionat d’Espanya, que es disputa avui i demà al Palau d’Esports de la capital càntabre. El CPA Olot, el CPA Girona i el PA Maçanet seran els grans protagonistes del primer dia de competició, en el qual buscaran coronar-se com a millor conjunt de grups de xou grans espanyol. Abans, hauran entrat en escena els quartets sènior; mentre que diumenge ho faran els grups de xou petits.

Els gironins competiran en l’últim torn de la jornada, que serà a partir de les 19:55 hores. El primer en entrar en escena serà el PA Maçanet amb el ball Mistake (actuació número 15); a continuació ho farà el CPA Olot amb el Mulla’t (19); i finalment el CPA Girona amb el +++. L’entrega dels trofeus es durà a terme sobre les 21:30 hores.

El CPA Olot, dirigit per Ricard Planiol i Ester Fàbrega, arriba a Santander com a campió de l’Open Catalunya i del Campionat de Catalunya amb 41,40 punts. Per la seva part, el CPA Girona, en l’estrena de Juliana Giovanardi i Manel Villaroya, va millorar la tercera posició a l’Open Catalunya quedant segon al Campionat de Catalunya; i el PA Maçanet s’ha quedat a prop del podi en ambdues competicions disputades amb el quart lloc.

Els grups de xou petits actuaran demà. Els gironins que han viatjat a Santander són el CPA Olot, el GEiEG i el Figueres CE. Tots tres ballaran a partir de les 18:15 hores.