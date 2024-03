L'Escala mira cap amunt amb una remuntada (1-2)

L'Escala s'ha imposat 1 a 2 a la Grama després de remuntar la diana inicial dels colomencs. El triomf permet als del Nou Miramar mantenir-se en la lluita per entrar al play-off i fugir d'una comprimida zona baixa.

La visita dels anxovers a Can Peixauet podia marcar cap a on mirar en el tram final del curs. Una derrota o un empat els podia apropar a la zona calenta, però una victòria els mantindria a la zona alta. El duel s'ha complicat per als interessos de l'equip d'Aday Benítez a la primera part, quan Palomeque ha avançat al conjunt local.

A la represa, els blaugrana han estat capaços de capgirar el marcador advers. Pime ha tornat a ser clau amb el seu olfacte golejador per igualar el partit. El davanter ha vist porteria de nou per empatar el matx. La remuntada l'ha culminat Aparicio en el minut seixanta-sis. Una diana que acabava amb la ratxa de dos partits seguits sense marcar de l'Escala.