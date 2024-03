L'Olot s'embutxaca mitja lliga (1-0)

L'Olot ha fet un pas de gegant cap al títol de lliga i l'ascens a Segona Federació. L'equip de Pedro Dólera s'ha imposat al Vilassar per la mínima gràcies a un gol de Barnils i ha tornat a disparar fins als deu punts el marge amb el segon classificat, l'Hospitalet, quan només queden vuit partits.

Setmana d'excel·lent a la Garrotxa. El conjunt volcànic ha viscut set dies esplèndids en què ha fet estar l'afició ben orgullosa de ser de l'Olot. Dues victòries a la lliga i una final perduda als penals amb tots els honors contra l'Andorra de segona divisió. En un dels testos més exigents que quedaven fins a acabar la lliga, contra el tercer classificat, els garrotxins han tornat a demostrar ofici de líder per madurar el partit. El conjunt d'Alberto Aybar és dur de pelar. Amb una defensa sòlida i poc concessiva, ha limitat les aproxiamcions dels locals a la primera meitat i ha donat algun ensurt. De fet, una rematada de Marc Mas per sobre al travesser ha estat l'única aproximació.

La sortida a la segona part de l'Olot ha estat bona i una demostració d'intencions que volien els tres punts. Ufano, Mas, Forés o Urri van intentar batre Baño sense encert. Enmig de les oportunitats ha estat a punt d'arribar la diana visitant, però Batalla s'ha fet gran davant Aleix per salvar els olotins. Per desencallar el duel ha aparegut l'home desllorigador d'aquesta temporada. Barnils ha marcat amb el cap una centrada de Blázquez per donar la victòria a l'Olot. Els gols del central de Seva han valgut punts de molt valor.