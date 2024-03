El Peralada es queda a un pas del play-off (2-0)

El Peralada ha derrotat 2 a 0 la Muntanyesa en un partit entre rivals directes per entrar al play-off. Els xampanyers han resolt el matx amb dos gols a la primera meitat obra de Ferran López i Pol Gómez. Amb el triomf, l'equip d'Àlex Marsal queda a dos punts de la zona de promoció que marca el Prat amb 39 punts.

Les oportunitats perdudes en les tres últimes jornades per entrar a la zona de promoció havien fet mal al vestidor del Peralada. Dos punts de nou possibles havien allunyat les aspiracions de repetir les eliminatòries d'ascens a Segona Federació. Contra un rival directe en la lluita, els alt-empordanesos no han fallat. A la mitja hora de joc, Ferran López ha avançat el conjunt local amb una bona acció personal per banda esquerra. Els verd-i-blancs encara han tingut temps d'etzibar un altre cop al conjunt de Nou Barris abans del descans. Pol Gómez s'ha tret un bon xut per fer el segon en el minut quaranta-quatre.

A la segona part, el Peralada ha pogut ampliar l'avantatge. Sense patir en excés, els peraladencs han retingut els tres punts a l'Empordà per continuar somiant amb el play-off.