Etxarri (Spar Girona) té una lesió muscular i serà baixa contra el Celta

El disgust de la setmana passada a la Copa de la Reina a Huelva serà difícil de pair. No passar de quarts de final i fer-ho amb la pobra imatge oferta contra l’Estudiantes va suposar una patacada molt forta per a les aspiracions de l’equip d’acabar bé la temporada. Sense la Copa i eliminades de l’Eurocup, les aspiracions de l’Spar se centren ara en la Lliga on dijous l’equip rep el Celta (20:00). Roberto Íñiguez no podrà comptar amb Irati Etxarri, que tan sols va poder jugar cinc minuts contra l’Estudiantes dijous passat a la Copa, per culpa d’una «lleu lesió muscular a la cama dreta» que el club tot just va confirmar ahir. Tampoc hi serà encara Giedre Labuckiene, que continua recuperant-se dels problemes al genoll.

Caldrà veure si totes dues arriben al partit de diumenge (18:00) a Maloste, la pista del Lointek Gernika.