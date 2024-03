El pitxitxi de Tercera RFEF té accent gironí

Res és casualitat. Ni que l’Olot sigui líder, amb deu punts d’avantatge respecte al segon classificat; ni que l’Escala es trobi en la lluita per entrar a la promoció d’ascens, en el seu primer any a la categoria; ni que el Girona B hagi fet un pas de gegant cap a la permanència, després de complicar-se a principi de temporada amb una mala raxta de resultats. I és que els màxims golejadors dels tres equips -Marc Mas (15), Eric Pimentel (12) i Carles Garrido (11)- són els pitxitxis del grup 5 de Tercera RFEF.

D’una banda, Marc Mas va tornar l’estiu passat al Municipal d’Olot amb el repte d’ajudar, amb els seus gols, a aconseguir l’ascens a Segona RFEF, igual que ho va fer la temporada 2016/17 quan el conjunt garrotxí va pujar a Segona B. Aleshores, el davanter silenc va marcar 31 dianes. Enguany, ja en porta gairebé la meitat (15 en 26 partits disputats). Amb passat al Girona, Espanyol, Betis B, Linares, La Nucía i Eivissa, entre d’altres, Marc Mas lidera tant l’atac olotí com el de tota categoria. Viu instal·lat en el pitxitxi.

De l’altra, Pime és la pólvora de l’Escala. El davanter de Santa Llogaia d’Àlguema va fitxar per l’Escala, coincidint amb l’ascens dels blaugrana a Tercera RFEF, després de destacar al Figueres amb 12 gols i haver-se fet un nom a la categoria amb el Banyoles, Vilassar de Mar i Peralada. De moment, ja porta les mateixes dianes que va marcar el curs passat a Vilatenim i li van permetre assolir l’ascens a la Lliga Elit amb els blanc-i-blaus. Pime és el principal perseguidor de Marc Mas amb 12 gols, 3 menys que el davanter de l’Olot, en els mateixos 26 partits.

Cal destacar que l’Escala és el màxim realitzador del grup 5 de Tercera RFEF amb un total de 41 gols. Els d’Aday Benítez han vist més porteria que cap altre equip de la categoria, encapçalant el rànquing per davant de l’Hospitalet (40) i el líder Olot (38). Per contra, els escalencs també són l’equip que més gols ha encaixat amb un total de 45 dianes en contra. Si no fos per la contundència al darrere, els blaugrana haurien trencat tots els registres encapçalant la taula classificatòria. Això no treu que ocupar el vuitè lloc, situant-se a tres punts del play-off, és molt meritori per ser nouvinguts a la lliga.

I, finalment, hi ha Carles Garrido. El davanter vallesà ha fet un cop d’estat en tota regla a Tercera RFEF. Amb passat al planter del Barça, l’atacant va ser la gran incorporació del mercat d’hivern per al Girona B, cedit pel Cornellà de Primera RFEF, amb la responsabilitat de fer ressorgir el filial blanc-i-vermell. Amb només 10 partits disputats, Carles Garrido s’ha erigit a dalt de tot de l’estadística de pitxitxis i ja és el tercer màxim golejador amb 11 gols. És a dir, marca 1,1 gols per partit. Val a dir que l’exhibició que va fer contra el Vilafranca, al qual va marcar 6 gols, l’han ajudat a arribar fins aquí.

Carles Garrido està empatat a gols amb l’ex de l’Olot Kilian Villaverde que també n’ha marcat 11, però en 21 jornades.

Per la seva part, el Peralada, que també es troba en la lluita per entrar al play-off, situant-se sisè a només dos punts del Prat, cinquè, té el gol més repartit. Marc Padilla i Jandro són els màxims realitzadors de la plantilla amb 4 dianes cadascun.

