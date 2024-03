Garcia Balda, tècnic del Girona d'hoquei: «Haurem de patir fins al final»

Coincidint amb les vacances de Nadal, el Garatge Plana Girona va decidir fer un cop de timó veient que l’equip estava encallat a la part baixa i no acabava d’enlairar-se. Xavier Garcia Balda va rellevar Ramon Benito a la banqueta amb la intenció de canviar la dinàmica i començar a deixar enrere les temudes darreres quatre posicions. El retoc va sacsejar l’equip, que en les primeres jornades va reaccionar i va aconseguir dues victòries contra Voltregà (3-4) i Alcoi (2-0) i un empat a Reus (2-2). Tanmateix, els bons resultats no han tingut continuïtat i el conjunt gironí suma cinc derrotes i dos empats en les darreres set jornades. L’última desfeta a la pista del Caldes (4-1) va fer molt de mal perquè va permetre als vallesans escapar-se. Tot plegat fa que a manca de quatre partits per acabar la Lliga, el Girona es mantingui enfangat en zona de «play-out» amb la salvació directa gairebé utòpica -és a 8 punts- i amb el perill, real, fins i tot del descens directe, que és només a un punt. La competició s’atura aquest cap de setmana però tothom té clar a Palau que el Lleida és el rival. Primer, perquè és el següent visitant el dia 6 d’abril i, sobretot, perquè si tot continua així, es perfila com rival al «play-out». Sigui com sigui, encara no llença la tovallola. «Poden passar moltes coses, encara. Nosaltres tenim tres partits a casa i els podem guanyar tots tres», avisa el tècnic que demana, això sí, vèncer «primer» el Lleida.

El tram final de l’OK Lliga promet emocions fortes. Amb el Mataró sentenciat, l’altra plaça de descens directe se la jugaran, en principi, el Rivas madrileny, amb els gironins i el Lleida. A partir d’aquí, un play-out entre el dotzè i l’onzè definirà el tercer descens. El Girona s’ha salvat les dues darreres temporades per aquesta via i va camí de tornar-se-la a jugar enguany. «Haurem de patir fins al final», avisa Garcia Balda que, lamenta que s’hagin escapat punts per «petits detalls» com el dia del Sant Just (3-3) o contra el Liceo (2-3). «Hem fet mèrits per tenir uns cinc o sis punts més que ens permetrien fer un salt bestial a la classificació. No juguem malament i competim , però no tenim el premi final. La plantilla està furiosa per això i és positiu que s’empipin per perdre punts contra grans clubs». En aquest sentit, Garcia Balda té clar que el Girona no ha dit l’última paraula. Fins i tot veu possibilitats de salvar-se directament. «No descarto res. És a les nostres mans. Hem de guanyar el Lleida i després el Mataró i el següent», diu. El calendari diu que Palau, amb tres partits, pot tenir la clau. El Lleida és el primer rival i després ha de venir el cuer Mataró. Llavors l’equip visitarà el líder Barça per tancar la temporada a casa davant del Reus, que ho pot tenir tot fet.

A vuit punts de la salvació directa i amb un punt de marge respecte al descens, assegurar el «play-out» és el gran objectiu del Girona. Si després hi ha carambola i opcions de salvar-se directament, benvingut sigui.