Un Bàsquet Girona minvat buscarà la sorpresa a Màlaga

El Bàsquet Girona va fregar amb la punta dels dits la victòria a casa contra el Manresa (83-84). Només una cistella de Badio en l'últim atac bagenc va evitar que es culminés una remuntada d'aquelles que perduren temps. Tot i quedar-se sense premi, els gironins van demostrar que concentrats i amb el factor Fontajau són capaços de competir i doblegar equips de nivell. La pel·lícula a domicili és ben diferent. Guanyar a fora és la gran assignatura pendent del curs. La visita al Martín Carpena dels de Fotis Katsikaris demà (20:45 h / Movistar+ Deportes) no sembla precisament el millor feu per trencar la ratxa de vuit desplaçaments consecutius perdent, però en aquest impàs entre segellar matemàticament la permanència i l'anhel de poder jugar Europa, sembla inevitable sumar algun triomf en les cinc sortides que queden aquesta temporada per aspirar a la competició continental.

La batuta i l'efecte Katsikaris han canviat molts aspectes al Bàsquet Girona, però de moment encara no ha pogut tastar el sabor de la victòria a fora. Contra l'Andorra, en el primer partit a la banqueta del tècnic i encara sense la seva identitat, i a la pista de l'UCAM, va sortir creu. A la tercera, el grec espera poder trencar la malastrugança en un enfrontament molt especial per a ell. L'Unicaja va ser l'últim conjunt que va entrenar abans de recalar a Girona. Cessat i amb una sortida no del tot bona, Katsikaris es voldrà reivindicar amb el seu nou projecte davant el segon classificat de la lliga i la seva antiga afició.

La gesta no és gens fàcil de per sí, però a més el Bàsquet Girona anirà minvat a Màlaga. Goloman continuarà de baixa, ja que encara no s'ha recuperat de la lesió al bessó, i Juani Marcos i Maxi Fjellerup seran dubtes fins a última hora amb molèsties físiques. No poder preparar el duel amb la plantilla al complet per aquests problemes ha provocat una "setmana atípica" a l'entrenador.

El rival

Els homes d'Ibon Navarro han demostrat ser un equip sòlid, fiable i amb múltiples recursos. Unes virtuts que l'han fet un dels rivals més temibles de l'ACB. No dependre especialment de cap jugador, el fa un rival sempre perillós, com reconeix Katsikaris: "Crec que el més cridaner i bo que té Unicaja és que no depèn d'un o dos jugadors. Cadascú sap el seu rol, surt a pista al 100%, juguen amb molta intensitat i velocitat i tenen també conceptes per buscar les debilitats del rival. Juguen amb molta confiança, no importa com vagi el marcador, sempre troben la manera de tirar endavant els partits, de competir fins a l'últim segon. Això ens dificulta la nostra feina. Tots els equips pateixen contra ells".

Una de les grans incògnites serà veure la gestió del minutatge i la rotació que farà Ibon Navarro. Unicaja comença amb el Bàsquet Girona un mes decisiu per a les seves aspiracions. Els malaguenys ja saben que si guanyen tots els partits que els queden a casa (5) tancaran la fase regular com a segon classificat. A més, també comencen a disputar el pròxim dimecres els quarts de final de la Champions League contra el Promitheas Patras. Segons com es desenvolupi el partit, faltarà veure que pesa més en els locals i si el Bàsquet Girona en pot treure algun profit.

Independentment de l'ús que faci Unicaja dels seus jugadors, Katsikaris ja ha avisat que necessita una versió competitiva dels seus homes per tenir possibilitats: "Jo sempre dic que una cosa és jugar i una altra competir. Vull veure l'equip competitiu contra un equip molt dur, molt físic i amb molta qualitat". I ha afegit: "Si competeixes trobes més possibilitats. Segur que serà molt difícil. Vull veure la nostra progressió com equip, com aprenem dels nostres errors, les coses que podem fer millor, més gent implicada en el joc... A partir d'aquí, a veure com va el partit".

Retrobaments

A part de Katsikaris, serà un partit especial per dos jugadors locals: Kameron Taylor i Yankuba Sima. L'escorta nord-americà va rebre un càlid homenatge a Fontajau a la primera volta. Una temporada va ser suficient per deixar empremta a l'afició gironina. Sima s'enfrontarà a l'equip de la seva ciutat. El pivot gironí reconeix que sempre és un duel "especial" per a ell i que no serà fàcil desempallegar-se del Bàsquet Girona: "Serà un partit dur. El Bàsquet Girona arriba en molt bona dinàmica des de l'arribada de Fotis Katsikaris, guanyant contra el València Basket i competint en els últims partits. Vindrà amb moltes ganes, per la qual cosa serà un enfrontament en el qual haurem d'estar concentrats els 40 minuts i jugar el nostre joc per a tenir opcions de guanyar".