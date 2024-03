Íñiguez deixa el futur a l'aire: «Parlaré amb les jugadores i després decidiré»

La derrota contra el Celta de dijous (57-64) va fer que l'Spar Girona toqués fons. La dinàmica és nefasta i les sensacions, pitjors. Un fet que fins i tot provoca que la continuïtat de Roberto Íñiguez no estigui assegurada, tal com va dir en la roda de premsa postpartit: «No sé si el següent partit és una oportunitat per donar-li una volta a la situació. Dependrà de les jugadores. No tinc ni idea. Parlaré amb elles i veuré què pensen. I segons el que pensin, veuré què faig», va deixar anar, amb contundència. El tècnic vitorià va dir que si el Celta havia guanyat, era perquè «és senzill, s'ho van merèixer. Van lluitar més, ho van desitjar més que nosaltres». Íñiguez va afegir que «estan preocupades per elles mateixes, i no estan posant l'equip al davant. Em sento malament per un munt de coses, i estic tocat. Les jugadores han de saber si volen ser un equip o no».