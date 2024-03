Rècord d'assistència al C.T. Girona amb 1.100 espectadors

Rècord d'assistència al Club Tennis Girona per presenciar els quarts de final de l'ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava: 1.100 espectadors, una xifra que ascendeix als 4.000 comptant tota la setmana. Esportivament parlant, el protagonisme ha estat per Radu Albot, que ha aconseguit superar a l'espanyol Javi Barranco en dos sets (7-6/6-3); Pedro Martínez, que s'ha imposat a Jesper De Jong en tres sets (7-6/3-6/6-2); Benjamin Hassan, que ha fet una autèntica exhibició per eliminar al cap de sèrie número 1, Cristian Garín, en dos sets (6-3/6-1); i Nikolás Sánchez, que ha passat després que Joao Sousa abandonés.