Pedro Martínez s'emporta el Challenge Girona-Costa Brava

El valencià Pedro Martínez s'ha proclamat campió de l'ATP Challenger Eurofirms Girona-Costa Brava al moldau Radu Albot en una final de dues hores que s'ha decidit entre el final del primer set i l'inici del segon (7-5, 6-4).

Els dos tenistes han començat amb problemes per mantenir els seus serveis, cometent diversos errors no forçats que donaven marge al rival. Però al mateix temps, regalaven al públic jugades de bella factura, especialment el jugador valencià amb deixades al més pur estil Carlos Álcaraz. Així és com Martínez buscava trencar el servei del moldau en el cinquè joc, però Rabot resistia i salvava tres pilotes de trencament. Tot i això, la jugada més espectacular arribaria en el joc següent, amb un cop guanyador "in extremis" de Martínez en un punt que semblava que tenia perdut. Semblava que això havia envalantonat el valencià, però tot seguit desaprofitava una nova situació favorable amb un 0 a 30 amb errors no forçats i el moldau aguantava el servei. I tot això, amb un cel cada cop més amenaçador i un vent empipador que feia la guitza als tenistes. El primer set s'encaminava al desempat però el valencià, ara sí, tenia sang freda per connectar un cop guanyador en el moment clau i trencava el servei del rival per sentenciar el set en el següent joc (7-5).

Seria un cop difícil d'encaixar per Albot, que només començar el segon set tornava a cedir el servei. La tendència era ara molt favorable a l'espanyol, que obligava al moldau a exprimir-se al servei per no encaixar un nou trencament que seria ja definitiu. Amb empentes i rodolons, Albot va aguantar el servei en els diferents torns, i Martínez hauria d'assegurar el seu amb 5 a 4 per sentenciar el partit. Aleshores, al valencià li van entrar els dubtes propis d'aquest moment del parit i va desaprofitar cinc pilotes de partit fins que a la sisena ja no va fallar, mentre els joves que han col·laborat al llarg de tot el torneig esperaven impacients per sortir a pista en la cerimònia d'entrega de premis i el públic mirava incrèdul com el partit semblava que no es volia acabar.