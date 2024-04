«La continuïtat del MIC aquí està assegurada»

Com valora la 22a edició del MIC?

Per a mi és una de les millors edicions: hem fet rècord de països representats, rècord d’inscripcions, d’equips, de partits... Ha anat molt bé. Durant tota la setmana ens hem repetit que algun imprevist hauria de passar perquè els autobusos han anat sempre puntuals, les instal·lacions ha complert perfectament, tota la gent de la Costa Brava ha estat de 10... Hem arribat a diumenge i no ha passat res.

Si s’endarrereix un autobús també la truquen a vostè?

No directament a mi, ja que som tants que hem de tenir molt clars els canals de comunicació per no saturar els telèfons de la gent. Hi ha una persona responsable de transports, una responsable a cada hotel, per sobre d’aquests un responsable de zona i així ens organitzem.

Quants treballadors sou en total?

Uns 400 voluntaris.

Un entrenador de Tenerife ens explicava que amb el seu club venen cada any. Els pares no només fan l’esforç per pagar el cost dels jugadors sinó que també venen ells. Segurament hi ha 8.000 casos diferents, un per cada participant. Què fa especial el torneig perquè vinguin aquí?

És una combinació de tot: el paratge és impressionant: estem parlant de la Costa Brava, que és espectacular, però la qualitat dels equips que venen és molt bona. El torneig és molt competitiu; el MIC es coneix per ser competitiu i no tan lúdico-festiu. Els equips venen per lluitar, per guanyar i la festa la deixen de banda. Hi ha molt pocs clubs que no vinguin realment per la part competitiva.

Sí, però estem parlant de 39 països i 430 equips. El MIC ha agafat molt prestigi. Per alguns és el torneig més top d’Espanya. Quina és la fórmula perquè t’escullin?

La fórmula perquè un club ‘local’ pugui venir és jugar contra equips top de les primeres lligues mundials, com un Manchester City, un Liverpool o un Madrid. És un al·licient molt gran pels jugadors de futbol base. És un boca a boca. Al principi havíem de fer moltes trucades i parlar amb molts equips i aquest any ja ens hem trobat que vam tenir una allau d’inscripcions al setembre i octubre desmesurada. Ens vam trobar molts equips que ja ens van venir a buscar per participar i, fins i tot, hem deixat equips fora.

Heu tancat inscripcions i no ha pogut entrar-hi tothom. Això vol dir que ja no us heu de moure per trobar equips?

Sempre ens hem de moure perquè mai saps com anirà. Com més bons siguin els equips més atractiu serà el torneig. Han vingut equips com el Haninge o el Roskilde que són de les primeres divisions dels països nòrdics i també té mèrit que ens escullin.

Què pensen els responsables dels ajuntaments i entitats turístiques de la vostra presència a la Costa Brava?

Jo no hi parlo directament, però sé que hi ha molt bona sintonia entre el MIC i els municipis de la Costa Brava. És una simbiosi entre les dues parts. Els municipis tenen un paratge espectacular, uns hotels que nosaltres podem omplir, uns restaurants que també contribuïm perquè funcionin aquests dies i a nosaltres ens encanta venir aquí. Ens tracten de manera espectacular. Hi ha molt bona relació amb tots els municipis. Nosaltres estem encantats amb ells i creiem que ells amb nosaltres també. Sabem de famílies, sobretot del Regne Unit, que tornen a venir a l’estiu perquè han visitat la zona i els ha encantat.

Heu rebut ofertes per traslladar-lo a alguna altra zona?

Ofertes sempre n’arriben, però nosaltres tenim clar que d’aquí no ens movem. Mentres la Costa Brava, el Patronat de Turisme i la Diputació ens vulguin aquí, nosaltres aquí estarem. No hi ha canvi possible.

«La continuïtat està assegurada» és un bon titular?

Per part nostra, sí. Som de la zona i no volem anar enlloc més.