MIC 2024: El gran aparador de la Costa Brava

Ni la forta garbinada ni l’amenaça de pluja han espantat les més de 8.000 persones que durant tot el matí del Diumenge Sant s’han acostat en un moment o altre a l’Estadi Municipal de Palamós. Una xifra realment considerable que s’afegeix als 8.500 espectadors que van sumar els camps de Vilatenim, a Figueres i el mateix Estadi palamosí per presenciar les primeres finals del Mediterranean International Cup d’ahir.

Entre elles, uns quants espectadors de luxe s’han deixat caure a les capitals empordaneses: el davanter uruguaià del Girona FC, Cristian Stuani, va veure la final de l’equip gironí sots 19 disputada el dissabte. Martin Braitwaite, pixixi del RCD Espanyol i de la Lliga Hypermotion, hi ha estat avui per donar suport als infantils del club perico i la llegenda del futbol base del FC Barcelona, Bojan Krkić, també ha presenciat les finals del seu club, on ara n’és el coordinador. Un altre habitual en aquests escenaris és Iván de la Peña, ex Barça i Espanyol entre altres, que actualment és representant de jugadors. Fa bé el mític lo pelat d’acudir al MIC a la caça de joves talents; i és que aquest tradicional torneig de Setmana Santa disputat a la Costa Brava ha vist passar, en les seves 21 edicions anteriors, joves promeses que han esdevingut talents de la talla de Leo Messi, Neymar Jr., Gerard Piqué o Pedri, entre molts altres.

La competició, que es va inaugurar el passat dimarts i ha viscut la cloenda avui, ha acollit 1.012 partits en 40 seus de la província de Girona. S’hi han aplegat un total de 430 equips –i més de 8,000 participants comptant jugadors i staff- amb presència de 9 clubs de la Liga EA Sports: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlètic de Madrid, Girona FC, Real Societat, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF i Vila-real CF. A banda dels equips punters a escala estatal, hi han participat conjunts de 39 països d’Europa, Amèrica del Nord, central, Amèrica del Sud i Àsia.

El Barça ha guanyat en 3 de les 9 categories / Rubén Garcia

És sobretot a través d’aquestes visites internacionals que els ajuntaments, la Diputació i el Patronat de Turisme Costa Brava hi veu una oportunitat única. Lluís Puig, alcalde de Palamós creu que «el MIC té una repercussió directa importantíssima. Només amb la gent que ve a participar al torneig i que es passa tots aquests dies al nostre municipi ja té un impacte directe bestial. Estem molt contents d’aquesta col·laboració que ja fa 21 anys que dura. L’altra cara de la moneda la viuen els participants, com és el cas d’en Dani Fuertes, entrenador de l’Aleví del CD Laguna, un club de Tenerife que fa un bon grapat d’anys que porta, almenys, un equip del seu futbol base al MIC. Fuertes creu que hi ha molta oferta de tornejos per Setmana Santa, però «venim perquè quan jo estava en etapa de formació ja vaig venir i em va encantar. Els que hi hem participat ho hem anat recomanant als pares. Per a mi és el torneig més top d’Espanya i m’encanta perquè hi ha varietat en molts aspectes: territori, clima, organització... A banda, és una experiència professionalitzada pels nens que tots els que els agrada el futbol han de tenir.»

Barça i Andorra, grans dominadors

Malgrat la gran presència d’equips capdavanters d’arreu del món, el domini del MIC se l’han endut les pedreres dels grans clubs de la Federació Espanyola. El FC Barcelona ha estat el clar triomfador de la 22a edició amb un ple de victòries en les tres finals disputades en les categories U12A, U12B i U16. El segueix el FC Andorra, amb 2 victòries en les U18 i U13 davant l’Olympique de Marseille i l’AC Milan respectivament.

Una disputa entre el Girona - Barça de la categoria U16 / Adrià Fontanet | MIC

El Girona FC, per la seva banda, no ha tingut tanta sort amb el desenllaç, ja que ha perdut per 0-1 les dues finals que ha disputat: contra el Barça en la categoria U16 i contra el Vila-real en la categoria més gran, l’U19. El RCD Espanyol ha tancat la participació catalana en les finals enduent-se una -U14 davant el FC Andorra- de les dues finals disputades. L’Atlètic de Madrid ha aconseguit la victòria en el quadre U15 i el CD Fontsanta Fatjó ha guanyat la categoria femenina cadet-juvenil davant la Selecció Andorrana.

L'Andorra s'ha proclamat campio de l'U18 davant l'O. Marseille / David Subirana

Gran impacte a la província

No només de prestigi, d’il·lusió i de talent viu el MIC. Per a poder-lo realitzar es nodreix d’un equip de 350 voluntaris repartits entre tots els camps, a banda dels treballadors que coordinen la competició. Una coordinació gens senzilla d’executar: 40 seus repartides per pràcticament tota la província de Girona, amb gran presència a l’Alt Empordà i Baix Empordà, però també al Gironès, La Selva i Pla de l’Estany. Precisament en aquesta última comarca, a Banyoles, s’hi ha disputat el Pre-MIC, una avantsala del torneig on el premi és una beca de futbol als Estats Units i que enguany ha guanyat el Wakatake japonès.

Més de 8.000 persones han acudit a les finals del MIC / MIC Football

Però portar més de 8.000 persones, entre jugadors i membres de cos tècnic, a la zona té uns beneficis enormes, ja que «cada any hi participen jugadors diferents, venen noves famílies i anem ampliant la base de coneixement dels municipis i del nostre entorn» segons ha explicat l’alcalde de Palamós. «En el nostre cas, és un aparador grandíssim perquè troben un municipi acollidor, d’una mida humana, en un entorn natural mot apreciable i creiem que molta gent torna, posteriorment, per gaudir de les seves vacances.» Tant és així que Puig desitja que aquesta relació entre el torneig i la província s’allargui molt més temps.