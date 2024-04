L'Olot activa el compte enrere per ser campió de Tercera

Tan sols una catàstrofe evitarà que l'Olot sigui el campió del grup V de Tercera RFEF. La tercera victòria consecutiva aconseguida al camp del Prat en la darrera jornada, acompanyada d'una nova patacada de l'Hospitalet, va ampliar el marge respecte als barcelonins a dotze punts, quan tan sols en queden vint-i-un en joc. És qüestió de temps que els garrotxins s'apoderin del títol.

Que serà merescudíssim, per cert. Perquè cap altre equip ha estat tan fiable com el de Pedro Dólera, que ha traslladat tota la seva experiència a un vestidor que es coronarà com el millor i ascendirà a Segona RFEF. Els garrotxins, amb la remuntada al Sagnier, van xifrar en nou els triomfs a camp contrari aquesta temporada. Un 2023-24 de somni que ni la derrota en la final de la Copa Catalunya, on la trajectòria també va ser de pel·lícula, podrà tacar.

Quatre partits de marge quan en falten set provoquen que els volcànics visquin el final de la temporada des de la tranquil·litat, que no des de la celebració. D'això ja hi haurà temps. Primer, cal certificar-ho. Per començar, aquest cap de setmana contra la Rapitenca al Municipal, que també rebrà el Tona, l'Escala, i la Muntanyesa. L'Olot, en condició de visitant, s'enfrontarà al Reus, el Girona B i el Vilafranca.

Donant una ullada ràpida al calendari, i tenint en compte que en el futbol dos i dos a vegades no fan quatre, els dos derbis gironins consecutius que els mesurarà a Girona B i l'Escala podrien coincidir amb el campionat de l'Olot. Ens referim al cap de setmana del 28 d'abril i a la jornada intersetmanal de l'1 de maig, quan quedin quatre i tres jornades, respectivament, perquè la Lliga conclourà el 12 de maig. O potser el Girona B i l'Escala hauran de fer el passadís a l'Olot, que si continua arrasant ho sentenciarà aviat.

L'Escala, com un coet

I si les comarques gironines ja es freguen les mans amb la més que probable presència d'un representant a la Segona RFEF, hi ha dos equips més que aixequen la mà assentint que també es volen unir a la festa. L'Escala, que suma vint-i-tres dels últims trenta-tres punts i al qual l'arribada d'Aday Benítez li ha fet transformar els seus objectius, està empatat amb la darrera posició que permet disputar el play-off d'ascens; mentre que el Peralada, sempre atent per si les mosques, està a tan sols dos puntets.

Qui no ha de mirar cap amunt i sí que ho ha de fer cap avall, és el Girona B, que va tallar una ratxa de sis jornades sense perdre, la millor des de principi de curs, amb la derrota contra el Badalona. El filial blanc-i-vermell no s'ha sentit gens còmode al llarg de la competició, i la possibilitat de descendir a la Lliga Elit, durant setmanes, va prendre força pes. L'arribada de Garrido i una reacció, però, han permès respirar una mica. Però no val a badar. El final de curs dels equips gironins de Tercera promet emocions fortes. I un campió, que es dirà Olot.

