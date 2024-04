Vídeo | Una greu caiguda grupal a l'Itzulia involucra Vingegaard, Roglic i Evenepoel

Una greu caiguda produïda a 32 quilòmetres de l'arribada de la quarta etapa de l'Itzulia ha involucrat als tres principals ciclistes de la prova: Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Remco Evenepoel. La cursa està aturada perquè no hi ha suficients ambulàncies per atendre i conduir a l'hospital de Vitòria als corredors afectats.