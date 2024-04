Renault impulsa l'emoció del tenis gironí amb el patrocini de l'ATP Challenger Tennis Girona

Renault dona suport al millor tenis gironí amb el patrocini oficial del torneig ATP Challenger Tennis Girona, celebrat del 24 al 31 de març. L’empresa demostra per segon any consecutiu el seu compromís amb l’esport i la comunitat local a través d’aquesta aliança, que va permetre portar una nova dimensió d'emoció a l'esdeveniment esportiu anual.

A més de cedir els vehicles per al transport dels jugadors i oferir-los una experiència de viatge excepcionalment confortable, Intercargirona, el nou concessionari Renault a la ciutat, va portar alguns dels seus millors cotxes arran de pista.

Els assistents van tenir l'oportunitat de conèixer de prop els últims models de Renault, des de l'elegant Renault Austral fins a l'icònic urbà Renault Clio, tots ells mostrant la seva elegància i rendiment.

A més, els aficionats podran tornar a provar els vehicles exposats al Tennis Girona a Intercargirona, una oportunitat única per experimentar la seva gamma completa de productes.

'Desafío Roland-Garros', l'experiencia de realitat vitual a l'estand de Renault. / Renault Intercargirona

La marca també va disposar d’un estand on es van organitzar diverses activitats i iniciatives emocionants, com el 'Desafío Roland-Garros', que va permetre als aficionats experimentar el tenis d'una manera totalment nova i interactiva a través d'un torneig de realitat virtual amb el qual podien guanyar entrades pel famós esdeveniment esportiu. Així com una botiga on trobar tota la gama de productes de The Originals Renault Store.

Renault és el cotxe oficial de l’ATP Challenger Tour i patrocinador de la Federació Española de Tenis. Totes dues firmes comparteixen un esperit de competició que les impulsa a continuar innovant cada dia per impulsar una versió més tecnològica i respectuosa amb el medi ambient i amb les persones en els seus sectors.

Per això, l’automobilística francesa estarà present també a la resta de tornejos que se celebraran a Espanya com a proveïdor de mobilitat elèctrica amb la seva gamma E-Tech.